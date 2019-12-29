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  • 29.12.2019 10:09
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 10:09

Brezilyalı oyuncu Jessica May'den yerli otomobil paylaşımı!

Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil, tasarımı ve özellikleriyle tüm dünyayı etkiledi. Yeni Gelin dizisinde oynayan Brezilyalı yıldız Jessica May, Twitter hesabından yerli otomobili paylaştı. May, paylaşımında alkış emojisi ve Türk bayrağı kullandı.

Jessica May'den yerli otomobil paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek olan yerli otomobillerin ön gösterimi büyük bir törenle gerçekleştirildi.

Heyecan verici özelliklere sahip olacak yerli otomobilin tanıtılan C-SUV modeli 2022'de banttan inecek. Herkes tarafından büyük heyecan oluşturan yerli otomobil büyük beğeni topladı.

Yeni Gelin dizisinin Yeni Gelin dizisinin Brezilyalı yıldızı Jessica May de yerli otomobil heyecanını Twitter'dan paylaştı. May, paylaşımında alkış emojisi ve Türk bayrağı kullandı.

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