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  • 30.12.2019 10:28
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 10:46

sahneden düştü! Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin sağlık durumu nasıl?

Şarkıcı , dün akşam İstanbul'daki bir otelde sahne aldı. Konserin bir bölümünde fondaki aydınlatmalara doğru ilerleyen 49 yaşındaki ünlü şarkıcı, sahne ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düştü. Görevlilerin yardımıyla düştüğü yerden kaldırılan Deniz Seki'nin sağlık durumu nasıl?

Şarkıcı , dün akşam İstanbul'daki bir otelde sahne aldı. Konserin bir bölümünde fondaki aydınlatmalara doğru ilerleyen ünlü şarkıcı, sahne ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düştü. Deniz Seki'nin sağlık durumu hayranları tarafından merak edildi.

"NAZAR"

Durumu iyi olan Deniz Seki, konsere kaldığı yerden devam etti. Seki, "Nazar değdi." yorumunda bulundu.

"HALA BİRAZ AĞRIM VAR"

Çıkan haberlerin ardından Seki, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. "Hala biraz ağrım var ama nazar çıktı diyelim" ifadelerini kullanan şarkıcı, şunları söyledi: Öncelikle herkese iyi haftalar ve şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Cumartesi gecesi gerçekleştirdiğimiz sahnemizde bir iş kazası geçirip düştüm. Beni merak eden, soran, yazan herkese sonsuz teşekkür ederim. Çok şükür korkulacak bir şey yok. Hala biraz ağrım var ama nazar çıktı diyelim.

"BAŞIMA NE GELDİYSE APTALLIKLARIMDAN GELDİ"

Öte yandan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir konserinde şu ifadeleri kullanmıştı: Herkes kendi hayatından sorumlu. Ben ne yaptıysam, başıma ne geldiyse kendi aptallıklarımdan, yaptığım yanlış seçimlerden geldi. Kimseyi suçlamıyorum. Bende mantık yok. Benim IQ'um (duygusal zeka) yüksek. Kalbini kirletmeyen, hiç karartmayan bir kadınım. Kimseyi de suçlamıyorum. Ne yaşadıysam ben müsaade ettim.

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