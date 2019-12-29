Bu filmde şifreyi bulan 1 milyarı kapar!

2011 yılında Çalgı Çengi filmiyle hayatımıza giren Ahmet Kural-Murat Cemcir ikilisi, geride bırakmaya hazırlandığımız 10 yıllık dilimde en çok konuşulan ikili olmayı başardı. Seyirci onları o kadar çok sevdi ki "Yeni Zeki Metin" yakıştırması bile yaptı. Yazar, yönetmen Selçuk Aydemir'le çıktıkları yolda üçlünün kimyası çok iyi tuttu ve birlikte yaptıkları beş film yaklaşık 20 milyon kişi tarafından izlendi.

Çalgı Çengi ve Düğün Dernek serilerinin yanı sıra Ailecek Şaşkınız adlı sinema filminin ardından üçlü, bu kez Baba Parası ile beyazperdede. 1 milyar dolarlık baba mirası peşine düşen kardeşlerin hikâyesinin anlatıldığı filmde Cemcir ve Kural ikilisine Devrim Yakut, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut ve Rasim Öztekin eşlik ediyor. 1 Ocak'ta gösterime girecek olan film seyirciye yine bol kahkaha vaat ediyor. Aldığı dokuz kilonun yanı sıra protez saçı, kalçası ve dişleriyle bambaşka bir tip yaratan Ahmet Kural filmde Kıbrıslı Selim karakterini canlandırıyor. Kendisini bir sahnede anne rolünde de görüyoruz. Film için 15 kilo veren Murat Cemcir de hem zengin ve yaşlı bir babayı hem de onun mirası peşinde koşturan Niyazi isimli evladını oynuyor.

Kural ve Cemcir'le film mekanı olarak da kullanılan Sait Halim Paşa Yalısı'nda bir araya geldik. Peki, Murat Cemcir, çok parası olursa ne yapar? Sinemamızdaki komik oyuncu şişman veya tombul yanaklı olur algısını yıkan Ahmet Kural'ı en çok ne mutlu eder? Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'la çalışan arkadaşını kıskandı mı? Cevapları işte bol kahkahayla geçen bu sohbette...