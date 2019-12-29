İşte 15 soruda yerli otomobil! Mehmet Gürcan Karakaş tüm detayları açıkladı
Türkiye Otomobil Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil ile ilgili "Markası ve adı ne olacak? Ne zaman çıkacak? Fiyatı ne kadar olacak? gibi en çok merak edilen sorulara yanıt verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı gerçekleşen Türkiye'nin otomobili, Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş CNNTürk'te yayınlanan bir programa katıldı. Karakaş'ın programda yaptığı açıklamalarla tanıtım sonrası merak edilen 15 soru daha cevap buldu.
2) Araçlar ne zaman piyasada?
Araçlar 2022 sonlarında satışa sunulacak. Piyasaya girdiğimizde Avrupa'da klasik otomobil üreticisi olmayan, ilk elektrikli SUV araç üreticisi olacağız. İlk olarak SUV aracımız satışa sunulacak. Ardından sedan ve diğer modelleri de belirli aralıklara piyasaya sürmeyi planlıyoruz.
3) Neden ilk SUV üretilecek?
Her zaman hedef kitleler bir üst araca binmek ister. SUV aileler için de uygun, bireysel kullanım için de uygun. Son 5 senesinde ve önümüzdeki 5 senesinde büyüyen bir segment. Aynı zamanda marka oluşturmak için çok uygun. İç piyasada satılan SUV'ların çoğu ithal. Doğuştan SUV ya da doğuştan elektrikli araç tanımı çok önemli. Piyasaya girdiğimizde klasik otomobil üreticisi olmayan, ilk SUV üreticisi olacağız.