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İşte 15 soruda yerli otomobil! Mehmet Gürcan Karakaş tüm detayları açıkladı

Türkiye Otomobil Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil ile ilgili "Markası ve adı ne olacak? Ne zaman çıkacak? Fiyatı ne kadar olacak? gibi en çok merak edilen sorulara yanıt verdi.

29.12.2019 09:33 - Son Güncelleme: 29.12.2019 09:33
İşte 15 soruda yerli otomobil! Mehmet Gürcan Karakaş tüm detayları açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı gerçekleşen Türkiye'nin otomobili, Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş CNNTürk'te yayınlanan bir programa katıldı. Karakaş'ın programda yaptığı açıklamalarla tanıtım sonrası merak edilen 15 soru daha cevap buldu.

İşte 15 soruda yerli otomobil! Mehmet Gürcan Karakaş tüm detayları açıkladı

Fiyat belli oldu mu, yerlilik oranı ne, tasarımda ilham alınan ayrıntılar… İşte yerli otomobille ilgili en çok merak edilen sorular ve cevapları...

İşte 15 soruda yerli otomobil! Mehmet Gürcan Karakaş tüm detayları açıkladı

1) Yerli otomobilin markası, ismi ne olacak?
Aracın markası henüz belli değil. Şimdilik geçici olarak TOGG logosunu kullandık. Marka 2020 sonlarına doğru belirlenecek. Şimdilik ismi de belli değil, şu an, da 150 isim var üzerinde çalışılan.

İşte 15 soruda yerli otomobil! Mehmet Gürcan Karakaş tüm detayları açıkladı

2) Araçlar ne zaman piyasada?
Araçlar 2022 sonlarında satışa sunulacak. Piyasaya girdiğimizde Avrupa'da klasik otomobil üreticisi olmayan, ilk elektrikli SUV araç üreticisi olacağız. İlk olarak SUV aracımız satışa sunulacak. Ardından sedan ve diğer modelleri de belirli aralıklara piyasaya sürmeyi planlıyoruz.

İşte 15 soruda yerli otomobil! Mehmet Gürcan Karakaş tüm detayları açıkladı

3) Neden ilk SUV üretilecek?
Her zaman hedef kitleler bir üst araca binmek ister. SUV aileler için de uygun, bireysel kullanım için de uygun. Son 5 senesinde ve önümüzdeki 5 senesinde büyüyen bir segment. Aynı zamanda marka oluşturmak için çok uygun. İç piyasada satılan SUV'ların çoğu ithal. Doğuştan SUV ya da doğuştan elektrikli araç tanımı çok önemli. Piyasaya girdiğimizde klasik otomobil üreticisi olmayan, ilk SUV üreticisi olacağız.

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