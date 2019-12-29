



Seda Sayan: "Türkiye'nin otomobilini test ettik. İnşallah 2022'de seri üretime geçmesiyle birlikte on yıllar boyunca kurmuş olduğumuz hayallere kavuşacağız."



Mehmet Bozdağ: "Bu gururu bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürler."



Sinan Akçıl: "Çok beğendim ve çok gururluyum. Yaşasın yerli ve milli otomuz."