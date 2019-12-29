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  • 29.12.2019
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, , ve diğer ünlülerden yerli ve milli otomobile tam not! Ön satış için sıraya girdiler...

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili, önceki gün görücüye çıktı. Elektrikle çalışan otomobil, ünlü isimleri kendine hayran bıraktı. Türkiye’nin dünyada büyük ses getiren bu muhteşem hamlesi için “Gurur duyduk” diyen ünlüler, in ön satışı için de şimdiden sıraya girdi....



Seda Sayan: "Türkiye'nin otomobilini test ettik. İnşallah 2022'de seri üretime geçmesiyle birlikte on yıllar boyunca kurmuş olduğumuz hayallere kavuşacağız."

Mehmet Bozdağ: "Bu gururu bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürler."

Sinan Akçıl: "Çok beğendim ve çok gururluyum. Yaşasın yerli ve milli otomuz."

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