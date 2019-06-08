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  • 08.06.2019 17:08
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 17:08

ile evlenen Amine Gülşe kimdir nereli ? Amine Gülşe hangi takımlı?

Oyuncu ve manken olan Amine Gülşe Arsenal takımının Türk asıllı Alman futbolcusu ile evlendi. Evlilikleriyle magazin gündeminde önemli bir yer edinen çiftin severleri ten araştırma yapmaya başladı. Mesut Özil'in müstakbel eşi olan Amine Gülşe kimdir diye arama yapan vatandaşlar Gülşe'nin özel hayatını merak ediyor. Peki Amine Gülşe kimdir? Aslen nereli ve ? Amine Gülşe, uzun yıllar Türkiye dışında yaşamasına rağmen Türkçeyi düzgün bir şekilde kullanmasıyla dikkat çekiyor. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, çe ve İspanyolca konuşabilen Amine Gülşe, 1.78 boyunda ve 55 kilodadır. Ayrıca Amine Gülşe, 90-62-92 vücut ölçülerine sahip.

Amine Gülşe uzun yıllardır hayatında olan futbolcu Mesut Özil ile dünya evine girdi. Magazin gündeminin günlerce konuşacağı Amine Gülşe ve Mesut Özil'in evliliği sonrasında internet kullanıcıları merak etmeye ve Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe kimdir diye araştırma yapmaya başladı. Peki Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşında? Sosyal medya kullanıcısı olan Amine Gülşe hem Twitter, hem de İnstagram kullanıyor. Twitter'ı sık kullanamayan güzel manken, İnstagram'da ise oldukça aktif olduğu gözleniyor. İnstagram'da 1.9 milyon takipçisi bulunan Amine Gülşe'nin fotoğrafları ise takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

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