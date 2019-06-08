Amine Gülşe uzun yıllardır hayatında olan futbolcu Mesut Özil ile dünya evine girdi. Magazin gündeminin günlerce konuşacağı Amine Gülşe ve Mesut Özil'in evliliği sonrasında internet kullanıcıları merak etmeye ve Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe kimdir diye araştırma yapmaya başladı. Peki Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşında? Sosyal medya kullanıcısı olan Amine Gülşe hem Twitter, hem de İnstagram kullanıyor. Twitter'ı sık kullanamayan güzel manken, İnstagram'da ise oldukça aktif olduğu gözleniyor. İnstagram'da 1.9 milyon takipçisi bulunan Amine Gülşe'nin fotoğrafları ise takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.