Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu! Mesut Özil ve Amine Gülşe evlendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.
07.06.2019 20:58
- Son Güncelleme: 07.06.2019 21:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 20.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beşiktaş'ta bir otele geldi.
Başkan Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katıldı.
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Nikah töreninin ardından çifti tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan otelden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna gitti.
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