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  • 07.06.2019 06:32
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 06:36

ve 'den anlamlı hareket

'in yıldız futbolcusu ve nişanlısı yine sevenlerinin takdirini toplamaya devam ediyor. Ünlü çift, ihtiyaç sahibi 1000 çocuğun ameliyatını karşılayacaklarını açıkladı.

Mesut Özil ve Amine Gülşe'den anlamlı hareket
7 Haziran'da İstanbul'da yapılacak düğünle dünya evine girecek olan İngiltere'nin takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu ve nişanlısı , anlamlı bir davranışa imza atıyor.

Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, evlilikleri şerefine ihtiyaç sahibi 1000 çocuğun ameliyatını karşılayacaklarını açıkladı.


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