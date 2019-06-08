akşam Four Seasons Bosphorus Otel'de muhteşem bir düğünleile dünyaevine girenbir kez dahaFormasını giydiği İngiltere Premier Ligi takımlarındankazanan yıldız futbolcusu, her ne kadardoğup büyüse de örf ve adetlerine ne kadar bağlı olduğunu yine kanıtladı.