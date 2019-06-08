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  • 08.06.2019
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ile evlenen ‘İşte Türk evladı’ dedirtti!

Dün ile evlenen , ‘İşte Türk evladı’ dedirtti. Kına gecesine ‘’ şarkısıyla giriş yapan ’in yıldızı, öncesi tüm örflere uydu. 16 bin kişiye düğün yemeği dağıtan futbolcu, ‘Hediye istemiyoruz; bunun yerine ameliyat ettireceğim bin çocuk için bağış yapın’ dedi.



Dün akşam Four Seasons Bosphorus Otel'de muhteşem bir düğünle Amine Gülşe ile dünyaevine giren Mesut Özil, bir kez daha "Helal olsun" dedirtti. Formasını giydiği İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'den haftada 350 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 580 bin TL) kazanan yıldız futbolcusu, her ne kadar Almanya'da doğup büyüse de örf ve adetlerine ne kadar bağlı olduğunu yine kanıtladı.

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