Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus skandal açıklamaları ve hareketleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Cyrus, katıldığı bir radyo programında havalimanı girişlerinde yaşadıklarını anlattı. Havalimanı görevlileriyle aralarında bir aşk-nefret ilişkisi olduğunu anlatan şarkıcı, "Ünlü olduğum için bana daha hassas davranıyorlar. Elle kontrol etmeleri de hoşuma gidiyor" sözleriyle güldürdü.
Miley Cyrus'tan ilginç itiraf
Miley Cyrus, katıldığı bir radyo programında, havalimanı girişlerinde yaşadıklarını anlattı. Cyrus "“Ünlü olduğum için bana daha hassas davranıyorlar. Elle kontrol etmeleri de hoşuma gidiyor” dedi.
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