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  • 09.06.2019 07:24
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 07:26

'tan ilginç itiraf

, katıldığı bir radyo programında, havalimanı girişlerinde yaşadıklarını anlattı. Cyrus "“Ünlü olduğum için bana daha hassas davranıyorlar. Elle kontrol etmeleri de hoşuma gidiyor” dedi.

İlginç itiraf
Dünyaca ünlü şarkıcı skandal açıklamaları ve hareketleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Cyrus, katıldığı bir radyo programında havalimanı girişlerinde yaşadıklarını anlattı. Havalimanı görevlileriyle aralarında bir aşk-nefret ilişkisi olduğunu anlatan şarkıcı, "Ünlü olduğum için bana daha hassas davranıyorlar. Elle kontrol etmeleri de hoşuma gidiyor" sözleriyle güldürdü.

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