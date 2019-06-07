Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.06.2019 00:28
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 00:37

Başkan Erdoğan'dan ve çiftine önemli tavsiyeler

Başkan , Türk asıllı Alman futbolcu ve güzeli 'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikahın kıyılmasının ardından konuşama yapan Erdoğan, Özil çiftinden en az 4 çocuk istedi.


Başkan , saat 19.30 sıralarında Kısıklı'da bulunan konutundan ayrıldı. Erdoğan eşi emine Erdoğan ile birlikte, Türk asıllı Alman futbolcu ve 2014 güzeli 'nin 'ta bulunan özel bir oteldeki düğününe katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan yaparken, nikahı Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya Kıydı.

"BENİM HEP EVLİ ÇİFTLERE BİR TAVSİYEM VAR"
Nikahın kıyılmasının ardından konuşan Erdoğan, "Kendilerine iki dünya saadeti diliyorum. Evlilik çok uzun bir yolculuk, iyi günler var, kötü günler var. Mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Olumsuzluklar da sabırla karşılandıkça mutluluğa dönüşür. Bu bakımdan bu iki nitelikli gencimiz inanıyorum ki, bu süreci en iyi şekilde değerlendirecekler ve mutlu bir hayat sürecekler. Benim hep evli çiftlere bir tavsiyem var, bunu da artık herkes biliyor. Özellikler 1 olur garip olur, 2 olur rakip olur, 3 olur denge olur, 4 olur bereket olur, gerisi Allah kerim. Ben tabi kendileriyle bunları gerçi konuştum ama bir daha söylemekte fayda var. Çünkü nitelikli insanlara ihtiyacımız var. milletler ailelerden oluşur. Yıllarca maalesef bu ülkede doğum kontrolü dediler ve neslimizi kurutma yoluna gittiler. İnşallah bu vasıflı nesil bu dengeyi bozacak. Ve böylece milletimiz çok daha güçlü bir şekilde geleceğe yürüyecek." dedi.



Başkan Erdoğan'ın evlilik cüzdanını, "Mesut Amine'ye verelim ki aradığın zaman rahat bulursun" diyerek geline vermesi konukları güldürdü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftine önemli tavsiyeler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri