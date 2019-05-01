Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 01.05.2019 18:36
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 18:36

1 Mayıs Ailece sorusu: teorisini bulan fizikçi kimdir?

Canlı bilgi yarışması Hadi "Ailece" formatıyla 19.30'da başlayacak. Hadi'nin sosyal medya hesabından ipucu sorusu özetle, " teorisini bulan fizikçi kimdir?" şeklinde paylaşıldı. İşte 1 Mayıs Ailece sorusunun yanıtı...

Ailece Hadi ipucu sorusu belli oldu

Hadi'de ipucu sorusu için meraklı bekleyiş son buldu. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından ipucu sorusu açıklandı. İşte 1 Mayıs Ailece sorusu...

1 MAYIS HADİ İPUCU SORUSU

Soru: "Bugünkü ipucumuzda dünya tarihinin en önemli bilim insanlarından birisi kabul edilen, İngiliz kökenli bir fizikçinin ismini soruyoruz sevgili hadiciler. Bu kişinin, bilim dünyasında çığır açacak " teorisi" hakkındaki ilk çalışmalarını, altında oturduğu ağacın dalından düşen elma sayesinde bulduğu rivayet ediliyor. Sizce kimden bahsediyoruz?"

Cevap: ISAAC NEWTON

ISAAC NEWTON KİMDİR?

Isaac Newton, İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof, ilahiyatçı. 1687'de yayınlanan kitabı Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, klasik mekaniğin temelini atmıştır ve tarihin en önemli bilimsel kitaplarından biri olmuştur.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri1 Mayıs Ailece Hadi ipucu sorusu: Yer çekimi teorisini bulan fizikçi kimdir?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri