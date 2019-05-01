Hadi'de ipucu sorusu için meraklı bekleyiş son buldu. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından ipucu sorusu açıklandı. İşte 1 Mayıs Ailece Hadi ipucu sorusu...

1 MAYIS HADİ İPUCU SORUSU

Soru: "Bugünkü ipucumuzda dünya tarihinin en önemli bilim insanlarından birisi kabul edilen, İngiliz kökenli bir fizikçinin ismini soruyoruz sevgili hadiciler. Bu kişinin, bilim dünyasında çığır açacak "yer çekimi teorisi" hakkındaki ilk çalışmalarını, altında oturduğu ağacın dalından düşen elma sayesinde bulduğu rivayet ediliyor. Sizce kimden bahsediyoruz?"

Cevap: ISAAC NEWTON

ISAAC NEWTON KİMDİR?

Isaac Newton, İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof, ilahiyatçı. 1687'de yayınlanan kitabı Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, klasik mekaniğin temelini atmıştır ve tarihin en önemli bilimsel kitaplarından biri olmuştur.