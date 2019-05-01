Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 01.05.2019 16:36
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 16:36

ile evleri ayırdığı iddialarına cevap verdi

'in sosyal medya paylaşımları ve sergilediği tutumlar sebebiyle 'dan ayrılacağına dair iddialar ortaya çıkmıştı. Bir süredir Kenan Doğulu ile evliliğinin üzerinde kara bulutlar gezen Beren Saat'in ayrı eve taşındığı iddia edilmişti. Dijital platformda yayınlanacak dizisi için çalışmalara devam eden Beren Saat önceki gün Cihangir'de görüntülendi. "Ayrı eve çıktığınız doğru mu, boşanacak mısınız?" sorularına bakın ne yanıt verdi!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMagazin HaberleriBeren Saat Kenan Doğulu ile evleri ayırdığı iddialarına cevap verdi
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri