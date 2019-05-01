Eşi Kenan Doğulu'dan boşanacağı ve evleri ayırdığı konuşulan oyuncu Beren Saat önceki gün Cihangir'deydi.
Beren Saat Kenan Doğulu ile evleri ayırdığı iddialarına cevap verdi
Beren Saat'in sosyal medya paylaşımları ve sergilediği tutumlar sebebiyle Kenan Doğulu'dan ayrılacağına dair iddialar ortaya çıkmıştı. Bir süredir Kenan Doğulu ile evliliğinin üzerinde kara bulutlar gezen Beren Saat'in ayrı eve taşındığı iddia edilmişti. Dijital platformda yayınlanacak dizisi için çalışmalara devam eden Beren Saat önceki gün Cihangir'de görüntülendi. "Ayrı eve çıktığınız doğru mu, boşanacak mısınız?" sorularına bakın ne yanıt verdi!
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