Canlı bilgi yarışması Hadi Müzik Gecesi yarışmacılar tarafından merakla bekleniyor. Bugünkü yarışmanın ipucu sorusu belli oldu. Hadi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Başta Amélie ve Goodbye Lenin olmak üzere dünyanın dört bir tarafında ün kazanmış sinema filmlerinde kullanılan müzikleriyle tanınan bu bestecinin ismini biliyor musunuz?" ifadelerine yer verdi. İşte 30 Nisan Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

30 NİSAN HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Başta Amélie ve Goodbye Lenin olmak üzere dünyanın dört bir tarafında ün kazanmış sinema filmlerinde kullanılan müzikleriyle tanınan bu bestecinin ismini biliyor musunuz?

Cevap: YANN TIERSEN

YANN TIERSEN KİMDİR?

Yann Tiersen, deneysel, minimalist Fransız müzisyen, multi-enstrümantalist. Eserlerinde genellikle piyano, akordeon, keman ve ailesi, gitar kullanır. Bunların dışında toy piyano, carillon, banjo, mandolin, harpsikord, vibrafon, basgitar ve melodika enstrumanlarını çalmakta ve müziğine yerleştirmektedir.