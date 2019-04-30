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  • 30.04.2019 19:15
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 19:15

30 Nisan sorusu: Amélie ve Goodbye Lenin filmleriyle bilinen besteci kimdir?

Hadi Müzik Gecesi bu akşam 20.30'da başlayacak. Hadi'den yapılan açıklamada, " Başta Amélie ve Goodbye Lenin olmak üzere dünyanın dört bir tarafında ün kazanmış sinema filmlerinde kullanılan müzikleriyle tanınan bu bestecinin ismini biliyor musunuz?" ifadelerine yer verildi. İşte 30 Nisan sorusunun yanıtı...

Hadi ipucu sorusu açıklandı

Canlı bilgi yarışması Hadi Müzik Gecesi yarışmacılar tarafından merakla bekleniyor. Bugünkü yarışmanın ipucu sorusu belli oldu. Hadi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Başta Amélie ve Goodbye Lenin olmak üzere dünyanın dört bir tarafında ün kazanmış sinema filmlerinde kullanılan müzikleriyle tanınan bu bestecinin ismini biliyor musunuz?" ifadelerine yer verdi. İşte 30 Nisan sorusunun yanıtı...

30 NİSAN HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Başta Amélie ve Goodbye Lenin olmak üzere dünyanın dört bir tarafında ün kazanmış sinema filmlerinde kullanılan müzikleriyle tanınan bu bestecinin ismini biliyor musunuz?

Cevap: YANN TIERSEN

YANN TIERSEN KİMDİR?

Yann Tiersen, deneysel, minimalist Fransız müzisyen, multi-enstrümantalist. Eserlerinde genellikle piyano, akordeon, keman ve ailesi, gitar kullanır. Bunların dışında toy piyano, carillon, banjo, mandolin, harpsikord, vibrafon, basgitar ve melodika enstrumanlarını çalmakta ve müziğine yerleştirmektedir.

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