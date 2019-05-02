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  • 02.05.2019 19:05
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 19:05

Başörtülü kadınları taciz eden ’ın mahkeme tarihi belli oldu

’ın başörtülü kızları taciz ettiğine dair haberimiz olay olmuştu. Çakır'ın "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Çakır, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.



"Halkın bir kesimini, sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen oyuncu , 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonu hazırlanan iddianameyle hakkında, "halkın bir kesimini, sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılan Çakır'ın, hangi mahkemede ve ne zaman yargılanacağı belli oldu.

İddianameyi kabul eden İstanbul 58. , Çakır'ın sanık olarak yer alacağı yargılamanın ilk duruşmasının 8 Ekim'de yapılmasına karar verdi. Mahkeme, taraflara duruşma gününü belirtir tebligatların çıkarılmasını da hükme bağladı.

NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, 'taki alışveriş merkezindeki bir kafede oturan bir kısmı başörtülü 7 kadının, oyuncu Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcı, eylemin, "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle, "özel hayatın gizliliğini ihlal, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçlarından Çakır hakkında takipsizlik kararı vermiş, bu karara başsavcılıkça itiraz edilmişti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, 21 Şubat 2019'de verdiği kararla, takipsizlik kararının, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçu yönünden kaldırılmasına hükmetmişti.

İddianamede, Çakır'ın "halkın bir kesimini, sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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