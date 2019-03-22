Ecem Karaağaç enerji yüklemesi olayı ile gündeme bomba gibi düştü. Ecem Karaağaç enerji yüklemesi açıklamaları ile en çok konuşulanlar arasına girdi. Yarışmaya katılacağı kesinleşince bir takipçisinin sana enerji yüklemesi lazım, kesin birinci olursun teklifini kabul eden Ecem Karaağaç tanıştırılan kişi ile defalarca birlikte oldu. Yarışmanın ilk haftalarında elenince de o kişiden şikayetçi oldu. Ecem Karaağaç akılalmaz enerji yüklemesi olayı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki kimdir bu özel hayatı ile konuşulan Ecem Karaağaç, aslen nereli?