Sporcu Ecem Karaağaç (28), Survivor yarışmasıyla ün saldı. Sporcu genç kız, yarışmadan önce, sosyal medyadan "Survivar'a katılacağım" paylaşımı yaptı. Kendisine "Sana enerji yüklemesi yapacağım. Şampiyon olacaksın" diyen dolandırıcıya inandı. Sahtekar, enerji yalanıyla Ecem'le birlikte olmaya başladı. İstismar edilen Ecem, daha sonra 2018'de Survivor'a katıldı. Yarışmadan kısa sürede elenince dolandırıldığını anladı. Kendisini istismar eden sapığa dava açtı. "Pes" dedirten olay, sosyal medyayı salladı. Ecem, gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı:
'MAĞDURUM'
"Çok mağdur edildim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Karşı taraf beni mağdur ve acı bir durumda bıraktı. Buna şöyle bakmayın eğitimli, eğitimsiz, profesör... Herkes dolandırılıyor. Benim hukuka inacım çok. Ortada çok büyük, çok ağır bir suç var. Asla bu davadan çekilmeyeceğim. Çok üzgünüm. Zor ayakta duruyorum. 2 yıldır sahtekarla mücadele ediyorum. Karşı taraf beni defalarca tehdit etti. Beni maddi manevi, ailevi her şekilde dolandırdı. Gerçekler yakın zamanda ortaya çıkacak."
SAFLIK DEĞİL SALAKLIK
Survivor yarışmacısı Sahra Işık, yarışma arkadaşı Ecem'ın mağduriyetini değerlendirdi: "Ecem'in haberini okuyunca şoka girdim. Ecem tanığım kadarıyla çok sakin biri. Fakat bu durum saflığın başka bir boyutu. Ecem birinci olsaydı, savcılığa suç duyurusunda bulunmazdı. Neden bu kadar bekledi, neden yarışmadan hemen sonra savcılığa gitmedi. İnsanlar fan adı altında hepimize dünya kadar mesaj atıyorlar. Eğer böyle bir şey varsa bu saflık değil, salaklık artık."
'MAĞDURUM'
"Çok mağdur edildim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Karşı taraf beni mağdur ve acı bir durumda bıraktı. Buna şöyle bakmayın eğitimli, eğitimsiz, profesör... Herkes dolandırılıyor. Benim hukuka inacım çok. Ortada çok büyük, çok ağır bir suç var. Asla bu davadan çekilmeyeceğim. Çok üzgünüm. Zor ayakta duruyorum. 2 yıldır sahtekarla mücadele ediyorum. Karşı taraf beni defalarca tehdit etti. Beni maddi manevi, ailevi her şekilde dolandırdı. Gerçekler yakın zamanda ortaya çıkacak."
SAFLIK DEĞİL SALAKLIK
Survivor yarışmacısı Sahra Işık, yarışma arkadaşı Ecem'ın mağduriyetini değerlendirdi: "Ecem'in haberini okuyunca şoka girdim. Ecem tanığım kadarıyla çok sakin biri. Fakat bu durum saflığın başka bir boyutu. Ecem birinci olsaydı, savcılığa suç duyurusunda bulunmazdı. Neden bu kadar bekledi, neden yarışmadan hemen sonra savcılığa gitmedi. İnsanlar fan adı altında hepimize dünya kadar mesaj atıyorlar. Eğer böyle bir şey varsa bu saflık değil, salaklık artık."
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