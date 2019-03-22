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  • 22.03.2019
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Defalarca uğrayan : Asla bu davadan çekilmeyeceğim.

, “ yüklemesi” yalanıyla defalarca uğradı. Dolandırıcıya dava açtı. Mağdur , yaşadıklarını ilk kez anlattı: 2 yıldır sahtekarla mücadele ediyorum. Maddi ve manevi dolandırıldım. Tehditler aldım. Asla bu davadan çekilmeyeceğim.

Mücadele ed'ecem'
Sporcu (28), Survivor yarışmasıyla ün saldı. Sporcu , yarışmadan önce, dan "Survivar'a katılacağım" paylaşımı yaptı. Kendisine "Sana enerji yüklemesi yapacağım. Şampiyon olacaksın" diyen dolandırıcıya inandı. Sahtekar, yalanıyla Ecem'le birlikte olmaya başladı. İstismar edilen Ecem, daha sonra 2018'de Survivor'a katıldı. Yarışmadan kısa sürede elenince dolandırıldığını anladı. Kendisini istismar eden sapığa dava açtı. "Pes" dedirten olay, sosyal medyayı salladı. Ecem, gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı:



'MAĞDURUM'
"Çok mağdur edildim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Karşı taraf beni mağdur ve acı bir durumda bıraktı. Buna şöyle bakmayın eğitimli, eğitimsiz, profesör... Herkes dolandırılıyor. Benim hukuka inacım çok. Ortada çok büyük, çok ağır bir suç var. Asla bu davadan çekilmeyeceğim. Çok üzgünüm. Zor ayakta duruyorum. 2 yıldır sahtekarla mücadele ediyorum. Karşı taraf beni defalarca tehdit etti. Beni maddi manevi, ailevi her şekilde dolandırdı. Gerçekler yakın zamanda ortaya çıkacak."



SAFLIK DEĞİL SALAKLIK
Survivor yarışmacısı , yarışma arkadaşı Ecem'ın mağduriyetini değerlendirdi: "Ecem'in haberini okuyunca şoka girdim. Ecem tanığım kadarıyla çok sakin biri. Fakat bu durum saflığın başka bir boyutu. Ecem birinci olsaydı, savcılığa suç duyurusunda bulunmazdı. Neden bu kadar bekledi, neden yarışmadan hemen sonra savcılığa gitmedi. İnsanlar fan adı altında hepimize dünya kadar mesaj atıyorlar. Eğer böyle bir şey varsa bu saflık değil, salaklık artık."

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