Sporcu Ecem Karaağaç (28), Survivor 2018 All Star'da boy gösterdi. Yarışmada elenen sporcu, skandal bir olayla gündeme geldi. Karaağaç, yarışmadan önce Survivor'a katılacağını sosyal medyadan ilan etti. Bir takipçisi, "Sana enerji lazım. Tanıdığım biri var.
Sana enerji yüklerse birinci olursun" dedi. Karaağaç, teklifi kabul etti. Tavsiye edilen sözde uzman, enerji verme bahanesiyle Ecem ile defalarca ilişkiye girdi. Daha sonra Survivor'a katılan Ecem, kısa sürede yarışmaya veda etti. Elenince kandırıldığını anlayan Karaağaç, savcılığa gitti. İstismar edildiğini söyledi. Şüphelinin cezalandırılmasını istedi. "Pes" dedirten skandal, sosyal medyanın gündemine yerleşti.
Sosyal medya yorumları:
Görülmemiş bir enerji.
Bu resmen negatif enerji...
Üfürükçülere kanmaktan ne farkı var bunun?
Enerji deyince akan sular duruyor, delirmek işten değil.
Nasıl insanlarla yaşıyoruz.
Ecem titre ve kendine geldi.
İnanılmaz bir olay. Şaka gibi.
Şimdi mi kandırıldığını anlamış.
Enerjiye ihtiyacı yoktu.
Hırs insana neler yaptırıyor.
Enerji nakil hattı döşettirseydin garanti kazanırdın Ecem...
Sen priz misin kızım? Hiç mi kafan çalışmıyor?
Bu da köylü kurnazı! Sen bu sahtekarlara inanarak şampiyon olacacağını baştan kabullenmişsin zaten. Pes!
Çıkar ilişkisi!
Ecem enerjiye, bizde akıllıya muhtaç!
Sana enerji yüklerse birinci olursun" dedi. Karaağaç, teklifi kabul etti. Tavsiye edilen sözde uzman, enerji verme bahanesiyle Ecem ile defalarca ilişkiye girdi. Daha sonra Survivor'a katılan Ecem, kısa sürede yarışmaya veda etti. Elenince kandırıldığını anlayan Karaağaç, savcılığa gitti. İstismar edildiğini söyledi. Şüphelinin cezalandırılmasını istedi. "Pes" dedirten skandal, sosyal medyanın gündemine yerleşti.
Sosyal medya yorumları:
Görülmemiş bir enerji.
Bu resmen negatif enerji...
Üfürükçülere kanmaktan ne farkı var bunun?
Enerji deyince akan sular duruyor, delirmek işten değil.
Nasıl insanlarla yaşıyoruz.
Ecem titre ve kendine geldi.
İnanılmaz bir olay. Şaka gibi.
Şimdi mi kandırıldığını anlamış.
Enerjiye ihtiyacı yoktu.
Hırs insana neler yaptırıyor.
Enerji nakil hattı döşettirseydin garanti kazanırdın Ecem...
Sen priz misin kızım? Hiç mi kafan çalışmıyor?
Bu da köylü kurnazı! Sen bu sahtekarlara inanarak şampiyon olacacağını baştan kabullenmişsin zaten. Pes!
Çıkar ilişkisi!
Ecem enerjiye, bizde akıllıya muhtaç!
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