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  • 21.03.2019 14:10
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 17:57

, nereli, kaç yaşında evli mi? - yüklemesi olayı işin aslı nedir?

Ecem Karaağaç yüklemesi olayı ile gündeme bomba gibi düştü. Ecem Karaağaç enerji yüklemesi açıklamaları ile en çok konuşulanlar arasına girdi. Yarışmaya katılacağı kesinleşince bir takipçisinin sana enerji yüklemesi lazım, kesin birinci olursun teklifini kabul eden Ecem Karaağaç tanıştırılan kişi ile defalarca birlikte oldu. Yarışmanın ilk haftalarında elenince de o kişiden şikayetçi oldu. Ecem Karaağaç akılalmaz ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki kimdir bu özel hayatı ile konuşulan Ecem Karaağaç, aslen nereli?

Ecem Karaağaç enerji yüklemesi olayı ile gündeme oturdu. Ecem Karaağaç enerji yüklemesi skandalı ile olay oldu. Bir yarışma programına katılmadan önce bir takipçisinin sana enerji yükleyelim 1. olursun teklifini kabul etti. O kişiyle defalarca birlikte oldu. Yarışmadan elenince ise enerji yüklemesi yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 28 yaşındaki Ecem Karaağaç'ın enerji olayı ise günün konusu oldu. Peki Ecem Karaağaç kimdir, nereli, kaç yaşında evli mi? İşte detaylar

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