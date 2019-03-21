Ecem Karaağaç enerji yüklemesi olayı ile gündeme oturdu. Ecem Karaağaç enerji yüklemesi skandalı ile olay oldu. Bir yarışma programına katılmadan önce bir takipçisinin sana enerji yükleyelim 1. olursun teklifini kabul etti. O kişiyle defalarca birlikte oldu. Yarışmadan elenince ise enerji yüklemesi yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 28 yaşındaki Ecem Karaağaç'ın enerji olayı ise günün konusu oldu. Peki Ecem Karaağaç kimdir, nereli, kaç yaşında evli mi? İşte detaylar