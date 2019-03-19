Gülben Ergen'in abisi Rıfat Ergen kimdir? Gülben Ergen hakkında ortaya inanılmaz iddiaların ortaya atılmasının ardından ünlü şarkıcı sert bir şekilde iddiaları yalanladı. Kiralık katil tutarak abisinin katilini öldürttüğü iddia edilen isim 'Romayı'da mı ben yaktım?' şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu gelişmenin ardından Gülben Ergen'in abisi kim, Rıfat Ergen kimdir, kaç yaşında ne zaman öldü gibi sorulara yanıt aranmaya başlıyor. Biz de konuyu inceledik ve haberimize ekledik. Peki Gülben Ergen'in abisi kim?

GÜLBEN ERGEN'İN ABİSİ RIFAT ERGEN KİMDİR?

Güzel şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medyada hakkında çıkan "12 milyon dolara kiralık katil tuttu" iddialarını tiye alarak Instagram hesabından, "Roma'yı da ben yakmış olabilir miyim?" dedi.

MÜGE ANLI'DA BAHSİ GEÇEN ÜNLÜ GÜLBEN ERGEN Mİ?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ortaya çıkarılan Asım Bayram cinayetinin zanlılarından Murat Güneş sorgusunda, bir önceki işlediği cinayeti ünlü bir ismin azmettirdiğini ve 12 milyon dolara kiralık katil olarak görev aldığını anlatmıştı. Murat Güneş, bu cinayetin azmettiricisinin, Türkiye'nin yakından tanıdığı bir ünlü isim olduğunu iddia etti. Müge Anlı'daki Murat Güneş'in ifadesinden sonra herkes ünlü ismi araştırmaya başladı. Sosyal medyada o ünlü ismin Gülben Ergen olduğu iddia edildi.

"KARDEŞİM GÜLBEN ERGEN'İN AĞABEYİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ"

2006 yılına ait haberlerde yazılanlar doğrultusunda Murat Güneş'in iddialarının odağındaki ünlü kişinin Gülben Ergen olduğu sosyal medyada iddia edildi. 2005 yılında Murat Güneş'in öldürdüğü iş adamı Gürinan Bayramoğlu'nun kardeşi azmettirici olarak Gülben Ergen'i suçladığı gazetelere yansımıştı.

Murat Güneş tarafından öldürülen iş adamının kardeşi o dönem ki gazetelere yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti. "Kardeşim 1988'de Gülben Ergen'in ağabeyi Rıfat Ergen'i tabancayla vurarak öldürmüştü. 1991'de afla serbest kaldı. Bu nedenle kardeşimin Gülben Ergen tarafından öldürülmüş olabileceğini düşünüyorum. Tutuklu sanıkların da bu işte tetikçilik yaptığını sanıyorum."

GÜLBEN ERGEN "İFTİRA" DİYEREK YALANLAMIŞTI

İddianın gündeme geldiği 2006 yılında Gülben Ergen, yıllar önce ağabeyinin bir kaza kurşunu sonucunda öldüğünü söylemiş, Antalya'dan gelen bu iddiaya avukatı aracılığıyla yanıt vererek, "Gürcan Bayramoğlu isimli şahıs tarafından ortaya atıldığı iddia edilen ifade ve beyanlar gerçek dışıdır, asılsızdır. Gülben Ergen Erdoğan'ın böyle bir olayla hiçbir ilgisi yoktur, olamaz da. Yazılanlar asılsızdır, iftiradır, çirkindir." demişti.

KİRALIK KATİL TUTTU İDDİALARINI TİYE ALDI

Gülben Ergen, sosyal medyada dolaşan "12 milyon dolara kiralık katil tutan ünlü isim Gülben Ergen mi?" iddialarını Instagram hesabından tiye aldı. Gülben Ergen, Instagram hesabının hikaye bölümünde yaptığı paylaşımına "Roma'yı da ben yakmış olabilir miyim?" notunu ekledi.

GÜLBEN ERGEN ABİSİNİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Bir cinayete kurban giden ve Antalya Varsak bölgesinde cenazesi bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram cinayetinin zanlılarından Murat Güneş'in FETÖ itirafı tartışmalara neden olmuştu. Murat Güneş'nin ifadesinde ortaya çıkan bilgiye göre, geçmişte işlediği bir cinayeti 10 milyon dolara ünlü bir isim azmettirdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programında 82 yaşındaki Asım Bayram'ın katil zanlılarından Murat Güneş'in daha önce işlediği cinayet ile ilgili verdiği bilgiler dikkat çekti. Murat Güneş daha önce işlediği cinayeti ünlü bir ismin azmettirdiğini ve 10 milyon dolara kiralık katil olarak görev aldığını belirtti. Asım Bayram'ın katil zanlısı Murat Güneş'in daha önce ifade verdiği savcının FETÖ ile bağlantısı olduğunu belirtmesiyle Asım Bayram cinayeti de çokça konuşulmaya başlandı.

"AZMETTİRİCİM TÜRKİYE'NİN ÇOK YAKINDAN TANIDIĞI ÜNLÜ BİRİ"

Canlı yayında Müge Anlı, Asım Bayram'ın katil zanlılarından Murat Güneş'in emniyete verdiği ifadeyi aktardı.

Müge Anlı, şunları söyledi:

"Gözaltındaki sorgulama sırasında Emniyet yetkilileri çok önemli bir bilgiye daha ulaştı. Şimdi bu bilginin içeriğini emniyetten almadım, çünkü bize de daha önce anlatmıştı.

Zanlı Murat daha önce de bir cinayetten cezaevinde yatmıştı. Hatta bizimle yaptığı röportajda 'Ben cinayet işledim hapisten çıktım ama artık bir oğlum var bir daha cezaevine girmek istemiyorum, suça bulaşmadım' demişti. Murat'a emniyet yetkilileri daha önce işlediği cinayet ile ilgili de birtakım sorular soruyorlar. Murat o cinayeti de anlatıyor ve diyor ki, 'Ben o cinayetin kiralık katiliydim. Bir azmettiricim vardı. Üstelik o cinayetin ardında tam 12 milyon yatıyor. Azmettiricim ise Türkiye'nin çok yakından tanıdığı çok ünlü biri.'"

"DAHA ÖNCEKİ SAVCI ŞU AN TUTUKLU"

Anlı, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Ben o kişiyi açıklayamayacağım, ancak sayın savcı iddianamesini açıkladığı zaman Türkiye çok uzun bir süre konuşacaktır diye düşünüyorum. O dönem yargının bir kısmını ele geçiren terörist güçler de vardı. Murat o dönemde savcıya anlattığını ama savcının bunu hasır altı ettiği iddiasında bulunmuş. Daha önceki savcı ise şu anda tutuklu"

3 TUTUKLAMA

Öte yandan, cesedi 8 parçaya ayrılmış halde bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.G, M.Ö. ve M.S'nin ve diğer 6 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı.

Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan M.G, M.Ö. ve M.S. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bayram'ın gözaltına alınan dini nikahlı eşi Ferluge Karatug ise daha önce savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

GÜLBEN ERGEN KİMDİR?

Gülben Ergen (d. 25 Ağustos 1972, Kadıköy, İstanbul), Türk şarkıcı ve oyuncu.

Sanat kariyerine oyunculukla başlayan Ergen, sonrasında müzik piyasasına adım atmıştır. Müzik kariyerine ise assolist olarak başlamıştır. 2001 yılında, Dadı dizisinde canlandırdığı Melek karakteri ile Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. 2002 yılında Sade ve Sadece albümünün çıkış şarkısı "Abayı Yaktım" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "Yılın Bestesi" ödülünü almıştır. 2004 yılında, Uçacaksın albümü 600.000 satarak MÜ-YAP'tan diamond ödülü almıştır. 2009'da Oğuzhan Koç'la düet yaptığı "Giden Günlerim Oldu" şarkısı ile Resmi Türkiye listesinde yılın en uzun süre bir numarada kaldı.

Toplam albüm satışı 2 milyonun üzerindedir.

Hayatı ve kariyeri

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972'de İstanbul'da doğdu. Erenköy Kız Lisesi'nde ortaokulu, Kadıköy Ticaret Lisesi'nde liseyi bitirdi. 1987 yılında daha henüz 16 yaşına basmışken Hürriyet gazetesinin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci olan Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenliğe başladı.

Başrolünü Bülent Ersoy'un oynadığı 1988 çıkışlı Biz Ayrılamayız, Ergen'in ilk sinema deneyimi olmuştur. Aynı yıl Kartal Tibet'in yönetmenliğinde çekilen Deniz Yıldızı filminde Kenan Kalav ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Bu filmlerden sonra Cüneyt Arkın ile Av, Eşref Kolçak ile Kanun Savaşçıları filmlerinde yer alan Ergen, kendisinden beş yaş büyük ağabeyini bir trafik kazasında kaybetti.



1994'te Maksim Gazinosu'nda İbrahim Tatlıses'in alt kadrosunda çıkan Ergen, Tatlıses'in "Haydi Söyle" adlı klibinde de yer aldı. Müzik kariyerine bu dönemlerde başlangıç yapan Ergen, Nurdan Torun'un da alt kadrosunda görev aldı. Daha sonra İbrahim Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünü oynadığı Fırat dizisinde yer aldı.

1997-2001: Merhaba, Marziye, Kör Aşık ve Dadı

Gülben Ergen, Eylül 1997'de ilk albümü Merhaba'yı Elenor Müzik etiketiyle çıkardı.Albümdeki "Sana Sana", "Yaramaz", "Aşkta Kural Tanımam", "Boşvere Boşvere", "Sensiz Mutlu Olamam" şarkılarına klip çekildi.

Aralık 1999'da şarkıcının ikinci stüdyo albümü Kör Aşık yayımlandı. Albümde Şehrazat ve Sezen Aksu gibi söz yazarları yer aldı. Aynı sıralar Gümbür Gümbür Gülbence adlı televizyon programını yapan Ergen, 1998-2001 yılları arasında Marziye dizisinde aynı adlı karakteri canlandırdı.





2001 yılında Show TV'de yayınlanan Haldun Dormen ve Kenan Işık ile birlikte Dadı adlı dizide Melek karakterini canlandırarak hayran kitlesini genişletti. 2001'de Gülbence adlı bir dergi çıkaran Gülben, 2002 yılında Sade ve Sadece adlı bir albüm çıkardı ve 2002 yılında Hürrem Sultan dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırdı.

2002-06: Sade ve Sadece, Uçacaksın

Ergen'in üçüncü stüdyo albümü Sade ve Sadece, Neşe Müzik tarafından Haziran 2002'de yayımlandı. Albümün çıkış parçası "Abayı Yaktım"ın ardından ikinci klip olarak yayınlanan "(Sade ve Sadece) Elveda" şarkısı, MTV Turkey Top 5 Chart listesinde iki hafta bir numarada kaldı. Ardından sırasıyla "Sandık Lekesi", "Arka Sokaklar" ve "Teşekkür Ederim" klipleri gösterime girdi. Aynı dönemde şarkıcı Gülbence adlı bir dergi çıkardı.





Şubat 2004'te şarkıcının dördüncü stüdyo albümü Uçacaksın satışa sunuldu. Albümü tanıtmak için İstanbul'da verdiği konser yıl sonunda Gülben Ergen Live in İstanbul adıyla DVD olarak çıktı. "Uçacaksın", "Kandıramazsın Beni", "Küt Küt", "Ayrılmam" ve "Gencecik Delikanlı" şarkılarına video klip çekilen albüm yıl sonuna kadar Türkiye'de 600 bin kopya sattı. 2005'te "Fıkır Fıkır" adlı bir şarkı çıkardı ve bu şarkıyı Uçacaksın albümüyle birleştirerek Fıkır Fıkır 9+1 adıyla piyasaya sürdü.

Gülben Ergen, Eylül 2004'te Mustafa Erdoğan ile evlendi.