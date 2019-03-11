Emre Irmak kimdir, kaç yaşında ve Gülben Ergen'in sevgilisi mi soruları magazin basınının gündeminde. Adı son günlerde Gülben Ergen ile anılan Emre Irmak 42 yaşında yani 46 yaşındaki Gülben Ergen'den 4 yaş küçük. Belgesel film müzikleri de yapan Emre Irmak, klasik müzik ile ilgileniyor. Önemli şarkılara imza atan müzisyen Emre Irmak ile Gülben Ergen'in aşk yaşadığı konuşuluyor. Babası müzisyen Emre Irmak'ın yaşamını sizler için araştırdık.



EMRE IRMAK KİMDİR?

Emre Irmak, İstanbul'da 27 Mayıs 1977'de doğdu. Irmak 5 yaşında klasik piyano dersleri almaya başladı.

Müzisyen Emre Irmak ilk solo konserini ise 7 yaşında iken verdi. 10 yaşına girdiği zaman Irmak,Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavlarını kazanarak klasik müzik eğitimi almaya başladı.

Erken yaşta müzik kariyerine başlayan Emre Irmak, 14 yaşında bir sigorta kuruluşu, 15 yaşında Radio Blue için reklam cingıllarını besteledi.

Zuhal Olcay ve Kenan Doğulu ile konser çalışmaları yaptı.

Sezen Aksu, Ajda Pekkan Şehrazat gibi isimlerle bestelerini ve düzenlemelerini yaptı.

Erken yaşta müzik kariyerine başlayan Emre Irmak, 14 yaşında bir sigorta kuruluşu, 15 yaşında Radio Blue için reklam cingıllarını besteledi.

Zuhal Olcay ve Kenan Doğulu ile konser çalışmaları yaptı.

Sezen Aksu, Ajda Pekkan Şehrazat gibi isimlerle bestelerini ve düzenlemelerini yaptı.

2005'de kendi plak şirketini kuran Emre Irmak 10'larca ödül alan Yasemin Mori'nin albümünde prodüktör, besteci ve yapımcı olarak bulundu. 2011 yılında Jingle jackson adlı kendi reklam müzikleri şirketini kurdu.Türkiye'nin önde gelen firmaları için reklam müzikleri üretmeye başladı. Emre Irmak bir kısa film ile Venedik Altın Aslan ödülü kazandı.

Gülben Ergen kimdir?

Manken, oyuncu, şarkıcı, seslendirme sanatçısı, tv programı sunucusu ve çocuk kitabı yazarı Gülben Ergen kimdir?

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972'de İstanbul'un Erenköy semtinde dünyaya geldi. Erenköy Kız Lisesi orta okul bölümünü tamamladıktan sonra Kadıköy Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Liseyi tamamladıktan sonra mankenliğe başladı.

1987 yılında (15 yaşında) Hürriyet gazetesinin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci oldu.

İlk sinema tecrübesi 1988'de çekilen ve başrolünü Bülent Ersoy'un oynadığı Biz Ayrılamayız filmiyle yaşadı. Bu filmi yenileri izledi. Yine 1988'de, kendisinden beş yaş büyük ağabeyini bir trafik kazasında kaybetti.

Müzik kariyerine 1994 yılında Maksim Gazinosu'nda İbrahim Tatlıses'in alt kadrosunda başladı. İbrahim Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünü oynadığı Fırat dizisinde oynadı.

İlk albümü Merhaba'yı 1997 yılında ilk albümü çıkardı. Gümbür Gümbür Gülbence programı ile hayran kitlesini arttırdı.

TV dizilerine başlaması 1998-2001 tarihleri arasında Marziye adlı dizisi ile oldu.

Ergen, en çok 2001 yılında Show TV'de yayınlanan Haldun Dormen ve Kenan Işık ile birlikte "Dadı" dizisinde "Melek" rolü ile tanındı. "Dadı" lakabı bu diziden kalmadır.

2001'de Gülbence adlı bir dergi, 2002 yılında Sade ve Sadece adlı bir albüm çıkardı, 2002 yılında Hürrem Sultan dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırdı.

Gülben Ergen 2004 yılı Eylül ayında Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi gibi çeşitli organizasyonlarda görev alan gazeteci ve sanat yönetmeni, Yılmaz Erdoğan'ın abisi Mustafa Erdoğan ile evlendi.

2006 yılında kendi adını taşıyan Gülben Ergen albümünü çıkaran Ergen, aynı zamanda Kanal D ekranında yayınlanan Gönül dizisinde oynamaya başladı. 7 bölüm süren dizinin ardından, 18 Ocak 2007 tarihinde bir erkek çocuk doğuran Erdoğan, çocuğunun adını Atlas koydu. 2007 yılı boyunca ailesiyle vakit geçiren Ergen, suyun yanlış kullanımını önlemek için çekilen bir reklam için kamera karşısına geçti.

2008 yılının Mart ayında 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak olan Türkiye Millî Futbol Takımı için yazdığı Ege Çubukçu ile düet yaptığı Avrupa adlı şarkının da bulunduğu, Aşk Hiç Bitmez adlı bir albüm çıkardı.

Aynı sene Mayıs ayında atv'de yayınlanan Gülben Ergen'le Sürpriz programını sunmaya başlayan Ergen, bir deodorant firmasının reklamlarında yer alarak uzunca bir zaman sonra oyunculuğunu denemiş oldu.

2008 yılında Türkiye'de düzenlenen Azerbaycan'a destek konserinde Ruslana ve Yalın ile birlikte sahneye çıktı.

Yazarlığa da başlayan Ergen, gelirini Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayacağı Gülben'den Masallar adlı bir kitap çıkardı.

22 Haziran 2009 yılında ikizlerini dünyaya getirdi. İkizlerine Mustafa Ares ve Güney adlarını verdi

Gülben Ergen, 2012 yılında boşandı. 27 Eylül 2014 tarihinde Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Erhan Çelik ile evlendi ve 2 yıl sonra 6 Aralık 2016 tarihinde ondan da boşandı.

Diskografi:

Merhaba (1997)

Kör Aşık (1999)

Sade ve Sadece (2002)

Uçacaksın (2004)

Gülben Ergen Live in İstanbul (2005)

9+1 Fıkır Fıkır (2005)

Gülben Ergen (2006)

Aşk Hiç Bitmez (2008)

Uzun Yol Şarkıları (2009)

Şıkır Şıkır (2011)

Hayat Bi Gün (2011)

Durdurun Dünyayı (2012)

Sen (2013)

Kalbimi Koydum (2015)

Rol Aldığı Dizi ve Filmler:

Vezir Parmağı (Gülbahar, Sinema Filmi, 2016)

Karanlıkta Makyaj (Seslendirme, Sinema Filmi, 2006)

Gönül (Gönül, TV Dizisi, 2006)

Bir Varmış Bir Yokmuş (Kendisi, TV Filmi, 2005)

Hürrem Sultan (Hürrem Sultan, TV Dizisi, 2003)

Reyting Hamdi (Marziye, TV Dizisi, 2002)

Dadı (Dadı Melek Özbal Giritli, TV Dizisi, 2000)

Marziye (Marziye, TV Dizisi, 1998)

Deniz Show (Kendisi, Tv Programı, 1998)

Fırat (Zeynep, TV Dizisi, 1997)

İşgal Altında (Nilgün, Sinema Filmi, 1993)

İki Kızkardeş (Nejla, TV Dizisi, 1992)

Yol Palas Cinayeti (Sacide Hanım, TV Dizisi, 1991)

Hanımın Çiftliği (Fatma, TV Dizisi, 1990)

Kanun Savaşçıları (TV Dizisi, 1989)

Av (Meral, Sinema Filmi, 1989)

Deniz Yıldızı (Canan, Sinema Filmi, 1988)

Biz Ayrılamayız (Mine, Sinema Filmi, 1988)