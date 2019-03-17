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  • 17.03.2019 14:19
  • Son Güncelleme: 17.03.2019 14:19

'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'na uygunsuz görüntü ifşa etmekten 6 yıl hapis!

'ın çıplak fotoğraflarını ifşa eden eşi Merve Şarapçıoğlu için 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Oktay'ın uygunsuz görüntülerin yayınlandığı IP adreslerinin ise eşinin annesine ait olduğu tespit edildi. Savcılığa ifade veren Şarapçıoğlu, suçlamayı kabul etmedi. Uzlaşma olmazsa Şarapçıoğlu'na, 6 yıla kadar hapis cezası istenecek.

Berk Oktay'ın eşine hapis!

Oyuncu Berk Oktay ve boşanma aşamasında olduğu avukat eşi Merve Şarapçıoğlu, arasında sular durulmuyor.

Berk Oktay'ın, sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddia edilen avukat eşi Merve Şarapçıoğlu hakkında savcılık, 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan, altı yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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