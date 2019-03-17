Oyuncu Berk Oktay ve boşanma aşamasında olduğu avukat eşi Merve Şarapçıoğlu, arasında sular durulmuyor.

Berk Oktay'ın, sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddia edilen avukat eşi Merve Şarapçıoğlu hakkında savcılık, 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan, altı yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.