ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayında Asım Bayram cinayetiyle ilgili son dakika gelişmelerini aktaracak. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Asım Bayram'ın otopsi sonucu açıklanıyor. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 15 Mart Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...