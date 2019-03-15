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  • 15.03.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 10:11

canlı yayında Asım Bayram'ın otopsi sonucunu açıklıyor! (15 Mart) Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında 49. günün sonunda Antalya Kepez'de ormanlık alanda cesedi bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram'ın otopsi işlemleri tamamlandı. (15 Mart) ında Asım Bayram'ın otopsi raporuyla ilgili neler konuşulacak? Ferluga Karatuğ sorguda neler anlatıyor? Vahşice katledilen Asım Bayram hakkında son dakika gelişmeleri için (15 Mart) Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

canlı yayında Asım Bayram cinayetiyle ilgili son dakika gelişmelerini aktaracak. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Asım Bayram'ın otopsi sonucu açıklanıyor. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 15 Mart ı izleyebilirsiniz...

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