TOGG fiyat listesi: Nisan 2025 Togg T10X SUV ve Togg T10F fiyatları, özellikleri

Her ayın başında otomobil piyasasında fiyat güncellemeleri yaşanırken, birçok marka gibi TOGG da Nisan ayı için yeni fiyat listesini duyurdu. Sıfır araç almak isteyenler için modeller güncel tarifeyle vitrine çıktı. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG aynı zamanda sunduğu özel kredi seçenekleri sayesinde araç sahibi olmak isteyenler için cazip finansal avantajlar sağlıyor. TOGG T10X'in yeni fiyatı ve teknik detayları ise araç almayı düşünenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Nisan 2025 itibarıyla TOGG T10X ve T10F fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri.