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TOGG fiyat listesi: Nisan 2025 Togg T10X SUV ve Togg T10F fiyatları, özellikleri

Her ayın başında otomobil piyasasında fiyat güncellemeleri yaşanırken, birçok marka gibi TOGG da Nisan ayı için yeni fiyat listesini duyurdu. Sıfır araç almak isteyenler için modeller güncel tarifeyle vitrine çıktı. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG aynı zamanda sunduğu özel kredi seçenekleri sayesinde araç sahibi olmak isteyenler için cazip finansal avantajlar sağlıyor. TOGG T10X'in yeni fiyatı ve teknik detayları ise araç almayı düşünenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Nisan 2025 itibarıyla TOGG T10X ve T10F fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 16:44 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 16:44
TOGG fiyat listesi: Nisan 2025 Togg T10X SUV ve Togg T10F fiyatları, özellikleri

TOGG, Nisan 2025 için fiyat listesini duyurdu! Yerli otomobilin T10X ve T10F modelleri, yeni fiyatlarla vitrine çıkarken TOGG, cazip kredi fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Peki TOGG T10X'in yeni fiyatı ve teknik özellikleri neler? İşte merak edilen tüm detaylar...

TOGG fiyat listesi: Nisan 2025 Togg T10X SUV ve Togg T10F fiyatları, özellikleri

NİSAN 2025 |Togg T10X Fiyat Listesi

  1. V1 RWD Standart Menzil 1.440.600 TL
  2. V1 RWD Uzun Menzil 1.680.000 TL
  3. V2 RWD Uzun Menzil 1.830.000 TL
TOGG fiyat listesi: Nisan 2025 Togg T10X SUV ve Togg T10F fiyatları, özellikleri

NİSAN 2025 |Togg T10X Opsiyon Fiyatları

  1. 19 inç iç jantlar 30.000 TL
  2. Teknoloji ve Konfor Paketi V1 35.000 TL
  3. Kış Paketi V2 20.000 TL
  4. 22 kW AC Şarj Kapasitesi V1, V2 20.000 TL
  5. Panoramik Cam Tavan V1, V2 30.000 TL
  6. Meridian Premium Ses Sistemi V2 30.000 TL
  7. Anahtar teslim fiyatına ÖTV, KDV, MTV, plaka ve tescil masrafları dahil; trafik sigortası ve kasko dahil değildir.
TOGG fiyat listesi: Nisan 2025 Togg T10X SUV ve Togg T10F fiyatları, özellikleri

TOGG T10X HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?

  1. Motor Gücü:160 kW
  2. Beygir Gücü:218 HP
  3. Tork:350 Nm
  4. Azami Hız:180 km/s
  5. 0-100 km/s:7.8 saniye
  6. Ortalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100km
  7. Ağırlık:2126 kg
  8. Bagaj Hacmi:441 litre
  9. Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)
TOGG fiyat listesi: Nisan 2025 Togg T10X SUV ve Togg T10F fiyatları, özellikleri

TOGG T10F FİYAT NE KADAR?

TOGG, geçtiğimiz aylarda markanın ilk sedan modeli olan T10F'i tanıttı. T10F, henüz satışa sunulmadı. Bu nedenle fiyatları henüz netlik kazanmadı. T10F 600 kilometre menzil sunacak.