Togg’un Trugo’dan ücretsiz şarj hediyesine 81 ilde büyük ilgi!

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, Ramazan Bayramı boyunca 81 ildeki T10X kullanıcılarına Trugo'dan ücretsiz şarj hediye etti.

Şarj işlemini Trumore 'Akıllı Cihazım'dan başlatan T10X kullanıcıları, 13 milyon 682 bin 900 kilometre yolu ücretsiz şarjla kat etti. Kullanıcılar bayram boyunca Dünya'nın çevresini (40.075 km) yaklaşık 342 kez dönecek kadar enerjiyi Trumore'dan hediye olarak aldı.

Aynı enerjiyle 17,8 kez aya (768 bin 800 km) gidilip gelinebilir ya da Türkiye'nin en uzun mesafesi olan (gidiş geliş 3300 km) Muğla-Artvin arasında 4 bin 145 kez yolculuğa denk geliyor.