Araba almak için 200 bin TL çeksem ne kadar öderim? Garanti, Halkbank, İş Bankası, Ziraat, ING taksit tablosu

Bankalar tarafından vatandaşlara sunulan konut kredisinde, faiz oranları 21 Mart haftasında yüzde 39,25'e gerileyerek son 18 ayın en dip seviyesini gördü. Gelişmenin ardından diğer kredi seçenekleri ve taşıt kredisi olanakları da araştırılmaya başlandı. Otomobil sahibi olmak isteyenler alternatifleri sorgularken banka banka taşıt kredisi geri ödeme koşulları değişkenlik gösterebiliyor. Peki 24 ay vadeyle 200 bin TL taşıt kredisi çeken biri bankaya ne kadar geri ödeme yapmalı? 0 km araç kredi seçenekleri neler? İşte Garanti, Halkbank, İş Bankası, Ziraat, ING taşıt kredisi taksit tablosu ve ödeme detayları.