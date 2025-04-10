Araba almak için 200 bin TL çeksem ne kadar öderim? Garanti, Halkbank, İş Bankası, Ziraat, ING taksit tablosu

Mart ayının son haftasında konut kredisi faiz oranları yüzde 39,25'e gerileyerek son 18 ayın en düşük seviyesine indi. Bu gelişme ile beraber diğer kredi seçenekleri de araştırılmaya başlandı. 24 ay vadeyle 200 bin TL taşıt kredisi çekenler, bankaya ne kadar geri ödeme yapacaklarını merak ediyor. Garanti, Halkbank, İş Bankası, Ziraat ve ING gibi bankaların taşıt kredisi taksit tablosu ve ödeme detayları farklılık gösterebiliyor. İşte güncel ödeme ve taksit tablosu...