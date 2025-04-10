Kadraj Galeri Kadraj İkon Araba almak için 200 bin TL çeksem ne kadar öderim? Garanti, Halkbank, İş Bankası, Ziraat, ING taksit tablosu

Araba almak için 200 bin TL çeksem ne kadar öderim? Garanti, Halkbank, İş Bankası, Ziraat, ING taksit tablosu

Bankalar tarafından vatandaşlara sunulan konut kredisinde, faiz oranları 21 Mart haftasında yüzde 39,25'e gerileyerek son 18 ayın en dip seviyesini gördü. Gelişmenin ardından diğer kredi seçenekleri ve taşıt kredisi olanakları da araştırılmaya başlandı. Otomobil sahibi olmak isteyenler alternatifleri sorgularken banka banka taşıt kredisi geri ödeme koşulları değişkenlik gösterebiliyor. Peki 24 ay vadeyle 200 bin TL taşıt kredisi çeken biri bankaya ne kadar geri ödeme yapmalı? 0 km araç kredi seçenekleri neler? İşte Garanti, Halkbank, İş Bankası, Ziraat, ING taşıt kredisi taksit tablosu ve ödeme detayları.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 13:34 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 13:34
Araba almak için 200 bin TL çeksem ne kadar öderim? Garanti, Halkbank, İş Bankası, Ziraat, ING taksit tablosu

Mart ayının son haftasında konut kredisi faiz oranları yüzde 39,25'e gerileyerek son 18 ayın en düşük seviyesine indi. Bu gelişme ile beraber diğer kredi seçenekleri de araştırılmaya başlandı. 24 ay vadeyle 200 bin TL taşıt kredisi çekenler, bankaya ne kadar geri ödeme yapacaklarını merak ediyor. Garanti, Halkbank, İş Bankası, Ziraat ve ING gibi bankaların taşıt kredisi taksit tablosu ve ödeme detayları farklılık gösterebiliyor. İşte güncel ödeme ve taksit tablosu...

Araba almak için 200 bin TL çeksem ne kadar öderim? Garanti, Halkbank, İş Bankası, Ziraat, ING taksit tablosu

AKBANK

  1. Faiz Oranı
  2. %3,69
  3. Aylık Taksit
  4. 14.209,31 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 342.173 TL
Araba almak için 200 bin TL çeksem ne kadar öderim? Garanti, Halkbank, İş Bankası, Ziraat, ING taksit tablosu

GARANTİ BBVA

  1. Faiz Oranı
  2. %3,79
  3. Aylık Taksit
  4. 14.391,43 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 346.394 TL
Araba almak için 200 bin TL çeksem ne kadar öderim? Garanti, Halkbank, İş Bankası, Ziraat, ING taksit tablosu

İŞ BANKASI

  1. Faiz Oranı
  2. %3,70
  3. Aylık Taksit
  4. 14.227,47 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 342.459 TL
Araba almak için 200 bin TL çeksem ne kadar öderim? Garanti, Halkbank, İş Bankası, Ziraat, ING taksit tablosu

VAKIFBANK

  1. Faiz Oranı
  2. %3,49
  3. Aylık Taksit
  4. 13.848,40 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 333.361 TL