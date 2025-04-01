TOGG T10X’te Yeni Fiyat Dönemi Başladı! Kaçırmak İstemeyenler İçin Son Şans

Türkiye'nin yerli gururu T10X'in fiyat listesi baştan aşağı yenilendi. Almayı düşünenler için adeta "şimdi tam zamanı" dedirten yeni rakamlar belli oldu. Uygun fiyatları, gelişmiş teknolojisi ve çevreci yapısıyla göz dolduran T10X, elektrikli otomobil sahibi olma hayali kuranların radarına yeniden girdi.
Fotoğraflar: TOGG
Yeni açıklanan listeye göre TOGG T10X modeli üç farklı versiyonla tüketicilere sunuluyor. Fiyatlar, aracın menzil ve donanım seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor.
🔹 TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil
Fiyat: 1.440.000 TL
🚙 Menizil: ~314 km
📦 Donanım: Giriş seviyesi özelliklerle şehir içi kullanım için ideal.
🔹 TOGG T10X V1 RWD Uzun Menzil
Fiyat: 1.680.000 TL
🚙 Menizil: ~523 km
📦 Donanım: Daha geniş kullanım alanı, şehir dışı sürüşler için uygun.
🔹 TOGG T10X V2 RWD Uzun Menzil
Fiyat: 1.830.000 TL
🚙 Menizil: ~523 km
📦 Donanım: Gelişmiş güvenlik ve konfor sistemleri, lüks detaylarla donatılmış.
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TOGG, zaman zaman sunduğu faizsiz kredi kampanyaları ile de tüketicinin yüzünü güldürüyor. Yüksek enflasyon ve dalgalı döviz kurları sebebiyle sıfır araç alımında zorlanan vatandaşlar için bu tarz finansman imkanları oldukça cezbedici.
Bankalarla yapılan özel iş birlikleri sayesinde 12 ay, 18 ay hatta 24 aya varan vadelerle sıfır faizli ödeme planları oluşturulabiliyor. Kampanyalar dönemsel olarak güncellendiği için alıcıların TOGG'un resmi internet sitesi ya da yetkili bayilerden takipte kalmaları öneriliyor.