TOGG T10X’te Yeni Fiyat Dönemi Başladı! Kaçırmak İstemeyenler İçin Son Şans

🌍 TOGG, TÜRKİYE'NİN ELEKTRİKLİ GELECEĞİNE YÖN VERİYOR

TOGG sadece bir otomobil markası değil, aynı zamanda Türkiye'nin mobilite dönüşüm vizyonunun bir simgesi. Elektrikli araçlara geçiş sürecinde yerli üretimin sağladığı maliyet avantajları ve çevre dostu teknolojiler sayesinde TOGG, hem kullanıcı dostu hem de sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.

📈 Türkiye'de 2025 itibarıyla elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payının %15'i aşması bekleniyor. Bu hedef doğrultusunda şarj istasyonu altyapıları, vergi teşvikleri ve finansman modelleri de hızla gelişiyor.