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TOGG T10X’te Yeni Fiyat Dönemi Başladı! Kaçırmak İstemeyenler İçin Son Şans

Yerli otomobil markamız TOGG, elektrikli araç pazarındaki iddiasını Mart ayının sonunda güncellenen fiyat listesiyle bir kez daha ortaya koydu. T10X modeli için açıklanan yeni fiyatlar, hem otomotiv sektörünün nabzını tutanlar hem de araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 23:56 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 23:59
TOGG T10X’te Yeni Fiyat Dönemi Başladı! Kaçırmak İstemeyenler İçin Son Şans

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Türkiye'nin yerli gururu T10X'in fiyat listesi baştan aşağı yenilendi. Almayı düşünenler için adeta "şimdi tam zamanı" dedirten yeni rakamlar belli oldu. Uygun fiyatları, gelişmiş teknolojisi ve çevreci yapısıyla göz dolduran T10X, elektrikli otomobil sahibi olma hayali kuranların radarına yeniden girdi.

Fotoğraflar: TOGGFotoğraflar: TOGG

Yeni açıklanan listeye göre TOGG T10X modeli üç farklı versiyonla tüketicilere sunuluyor. Fiyatlar, aracın menzil ve donanım seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor.

🔹 TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil

Fiyat: 1.440.000 TL
🚙 Menizil: ~314 km
📦 Donanım: Giriş seviyesi özelliklerle şehir içi kullanım için ideal.

🔹 TOGG T10X V1 RWD Uzun Menzil

Fiyat: 1.680.000 TL
🚙 Menizil: ~523 km
📦 Donanım: Daha geniş kullanım alanı, şehir dışı sürüşler için uygun.

🔹 TOGG T10X V2 RWD Uzun Menzil

Fiyat: 1.830.000 TL
🚙 Menizil: ~523 km
📦 Donanım: Gelişmiş güvenlik ve konfor sistemleri, lüks detaylarla donatılmış.

💳 FAİZSİZ KREDİ VE FİNANSMAN DESTEKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

TOGG, zaman zaman sunduğu faizsiz kredi kampanyaları ile de tüketicinin yüzünü güldürüyor. Yüksek enflasyon ve dalgalı döviz kurları sebebiyle sıfır araç alımında zorlanan vatandaşlar için bu tarz finansman imkanları oldukça cezbedici.

Bankalarla yapılan özel iş birlikleri sayesinde 12 ay, 18 ay hatta 24 aya varan vadelerle sıfır faizli ödeme planları oluşturulabiliyor. Kampanyalar dönemsel olarak güncellendiği için alıcıların TOGG'un resmi internet sitesi ya da yetkili bayilerden takipte kalmaları öneriliyor.

🌍 TOGG, TÜRKİYE'NİN ELEKTRİKLİ GELECEĞİNE YÖN VERİYOR

TOGG sadece bir otomobil markası değil, aynı zamanda Türkiye'nin mobilite dönüşüm vizyonunun bir simgesi. Elektrikli araçlara geçiş sürecinde yerli üretimin sağladığı maliyet avantajları ve çevre dostu teknolojiler sayesinde TOGG, hem kullanıcı dostu hem de sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.

📈 Türkiye'de 2025 itibarıyla elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payının %15'i aşması bekleniyor. Bu hedef doğrultusunda şarj istasyonu altyapıları, vergi teşvikleri ve finansman modelleri de hızla gelişiyor.

TOGG T10X NEDEN BU KADAR İLGİ GÖRÜYOR?

T10X modeli, sahip olduğu özelliklerle segmentindeki rakiplerine göre oldukça güçlü bir pozisyona sahip. İşte kullanıcıların TOGG T10X'i tercih etmesinin bazı nedenleri:

  • 🛡️ Yüksek güvenlik donanımı (ADAS, aktif sürüş destek sistemleri)

  • 🧠 Yerli yazılım altyapısı ve akıllı cihaz entegrasyonu

  • 🔋 Uzun menzil ve kısa sürede şarj imkanı

  • 🎵 Gelişmiş multimedya sistemi ve sürücü destek teknolojileri

  • 🏭 Yerli üretim desteği sayesinde yedek parça ve servis avantajı

FİYATLAR KALICI DEĞİL, ELİNİZİ ÇABUK TUTUN!

TOGG T10X, 2025'in ikinci çeyreğine adım atarken hala ulaşılabilir fiyat aralığında konumlanıyor. Ancak bu fiyatların uzun süre aynı kalmayacağı, döviz kuru ve üretim maliyetlerine bağlı olarak kısa vadede yeniden güncellenebileceği konuşuluyor. Eğer TOGG T10X almayı düşünüyorsanız, bugünkü fiyatlardan yararlanmak için beklememekte fayda var.

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