Perseverance, kesin sonuç için gelecekteki örnek getirme görevlerinde Dünya'ya gönderilmek üzere Sapphire Canyon dahil toplam 30 Mars kaya örneğini saklamaya devam ediyor.

Bilim insanları, tespit edilen organik karbonun mikrobiyal yaşam, meteor kaynaklı maddeler veya volkanik süreçler gibi hem biyolojik hem de biyolojik olmayan yollarla oluşabileceğini belirtiyor.

Jezero Krateri ve Curiosity'nin incelediği Gale Krateri olmak üzere 3 bin 500 kilometre uzaklıktaki iki farklı bölgede benzer organik yapıların bulunması, Mars'ta geçmişte yaşam için uygun kimyasal şartların yaygın olabileceğine işaret ediyor.

Bilim insanları, bu keşfin Mars'ta geçmişte yaşam için gerekli kimyasal koşulların ne kadar yaygın olabileceğine dair yeni ipuçları sunduğunu belirtiyor. Ancak uzmanlara göre bulgu, henüz Mars'ta yaşamın var olduğuna dair kesin bir kanıt anlamına gelmiyor.

Bu keşfi önemli kılan noktalardan biri ise organik karbon izlerinin, kaya örneği tamamen parçalanmadan ve Dünya'daki laboratuvarlara gönderilmeden, Mars yüzeyindeki doğal haliyle incelenmiş olması oldu.

Araştırmacılar, Perseverance'ın üzerinde bulunan SHERLOC adlı gelişmiş analiz cihazını kullanarak, antik bir nehir yatağı olan Neretva Vallis çevresindeki "Bright Angel" kaya oluşumunu inceledi. Yapılan analizlerde, çamurtaşı yapısındaki kayaçlarda makromoleküler karbon (MMC) adı verilen karmaşık organik yapılar belirlendi.

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Cheyava Falls kayası yeniden gündemde

Tespit edilen organik yapıların bulunduğu kayaçlardan biri, daha önce de bilim dünyasında tartışmalara neden olan "Cheyava Falls" isimli çamurtaşı oldu.

Bu kaya üzerinde görülen leopar benzeri desenler, bazı araştırmacılar tarafından geçmişte mikrobiyal faaliyetlerle bağlantılı olabilecek izler olarak değerlendirilmişti. Yeni bulgular, bu bölgenin Mars'ın geçmişindeki çevresel koşullar açısından daha yakından incelenmesi gerektiğini ortaya koydu.