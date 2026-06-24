655 milyon kişi hala karanlıkta: Dünya enerji hedefi alarm veriyor

HER YIL MİLYONLARCA KİŞİ DUMAN NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR

Rapordaki en çarpıcı başlıklardan biri de temiz yemek pişirme konusu oldu. Halen yaklaşık 2 milyar kişi odun, kömür, gazyağı ve odun kömürü gibi kirletici yakıtları kullanıyor.

Bu durum yalnızca enerji sorunu olarak görülmüyor. Ev içi hava kirliliğinin her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin ölümüne neden olduğu belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, temiz enerjiye erişimin aynı zamanda bir halk sağlığı meselesi olduğunu vurguladı. Ghebreyesus'a göre kirli yakıtlar uzun vadeli hastalıklara yol açarken kadınlar ve çocuklar üzerindeki yükü de artırıyor.

Yaklaşık 2 milyar kişi kirletici yakıtlarla yemek pişiriyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE REKOR VAR AMA EŞİTSİZLİK SÜRÜYOR

Rapora göre yenilenebilir enerji üretimi büyümeye devam ediyor. Bugün dünya elektriğinin yüzde 30'dan fazlası yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor.

Kişi başına düşen yenilenebilir enerji üretim kapasitesi küresel ölçekte rekor seviyeye ulaşsa da ülkeler arasındaki fark dikkat çekiyor.

Gösterge Durum Dünya elektriğinde yenilenebilir payı %30+ Düşük gelirli ülkelerde kişi başına kapasite 33,6 watt Yüksek gelirli ülkelerde kişi başına kapasite 1.224 watt

Bu tablo, temiz enerji dönüşümünün hızlandığını ancak herkes için eşit ilerlemediğini gösteriyor.