Acil vakaların 3 bin 486'sını kavga bildirimleri oluştururken bunu 561 bildirimle uyuşturucu, 504 bildirimle ambulans talebi ve 495 bildirimle hırsızlık takip etti. (Fotoğraf:AA)

Çiftçi, şunları kaydetti:

Günde ortalama 370 binin üzerinde işlemle, uygulamamız ilk ayında 12 milyonu aşkın işlemi (acil ihbar, konum tespiti, harita ve adres sorgulama) kesintisiz karşıladı. Radar+ özelliğiyle güvenli sürüş için 800 binin üzerinde radar ve hız koridoru sorgusu yapıldı. Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yeni dijital sürecimizle 2 bin 254 başvuruya müdahale edildi. HAYAT 112 Acil mobil uygulamamızı vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni sürümle birlikte, uygulamaya eklenen yenilikler, artık uygulama içerisinden görüntülenebilecek. Trafik ihlallerine 'makas atma' olay türü eklendi. Radar+ özelliğine ücretli ve ücretsiz yol tercihleri dahil edildi. Sabit Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarının harita üzerinden görüntülenebilmesi sağlandı. Yazı boyutları, daha kolay ve erişilebilir bir kullanım için cihaz ayarlarıyla uyumlu hale getirildi.