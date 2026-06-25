Acil müdahalede dijital dönem: HAYAT 112 ilk ayda 600 bin kez indirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen HAYAT 112 Acil mobil uygulaması ilk ayında 600 bini aşkın indirme sayısına ulaşarak yoğun ilgi gördü. Günde ortalama 370 binden fazla işlem gerçekleştiren sistem acil ihbarlardan konum tespitine kadar toplam 12 milyonu aşan başvuruyu kesintisiz şekilde karşıladı. HAYAT 112 güvenlik ve acil müdahale süreçlerinde dijital dönüşümün etkisini gözler önüne serdi.
Hızlı Özet Göster
- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, HAYAT 112 Acil mobil uygulamasının ilk ayında 600 binin üzerinde indirme sayısına ulaştığını açıkladı.
- Uygulama üzerinden bildirilen 7 bin 157 acil vakaya hızlı müdahale edildi ve günde ortalama 370 binin üzerinde işlemle ilk ayda 12 milyonu aşkın işlem gerçekleştirildi.
- Acil vakaların 3 bin 486'sını kavga bildirimleri oluştururken bunu 561 bildirimle uyuşturucu, 504 bildirimle ambulans talebi ve 495 bildirimle hırsızlık takip etti.
- Radar+ özelliğiyle 800 binin üzerinde radar ve hız koridoru sorgusu yapılırken sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin 2 bin 254 başvuruya müdahale edildi.
- Uygulamaya makas atma ihlal türü, ücretli-ücretsiz yol tercihleri ve Sabit Elektronik Denetleme Sistemi kameralarının harita üzerinden görüntülenmesi gibi yeni özellikler eklendi.
HAYAT 112 Acil mobil uygulaması ilk ayında 600 bini aşan indirme sayısıyla dikkat çekerken milyonlarca işlemi kesintisiz karşılayarak acil durum yönetiminde dijitalleşmenin etkisini ortaya koydu. Uygulama üzerinden binlerce vakaya hızlı müdahale sağlanırken güvenlik ve trafik alanında yeni nesil dijital çözümler vatandaşların kullanımına sunuldu.
BAKAN ÇİFTÇİ DUYURDU
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, HAYAT 112 Acil mobil uygulamasının bir ayda 600 binin üzerinde indirme sayısına ulaştığını duyurdu. Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların huzuru ve güvenliği için hayata geçirdikleri HAYAT 112 Acil mobil uygulamasının, ilk ayında milletten büyük ilgi gördüğünü belirtti.
600 BİNİ AŞKIN İNDİRME
Uygulamada bir ayda 600 binin üzerinde indirme sayısına ulaşıldığını aktaran Çiftçi, bu kapsamda trafik kazası, ilk yardım, yangın ve asayiş olayları başta olmak üzere uygulamadan bildirilen 7 bin 157 acil vakaya hızlı müdahale edildiğini ifade etti.
Çiftçi, şunları kaydetti:
Günde ortalama 370 binin üzerinde işlemle, uygulamamız ilk ayında 12 milyonu aşkın işlemi (acil ihbar, konum tespiti, harita ve adres sorgulama) kesintisiz karşıladı. Radar+ özelliğiyle güvenli sürüş için 800 binin üzerinde radar ve hız koridoru sorgusu yapıldı. Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yeni dijital sürecimizle 2 bin 254 başvuruya müdahale edildi. HAYAT 112 Acil mobil uygulamamızı vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni sürümle birlikte, uygulamaya eklenen yenilikler, artık uygulama içerisinden görüntülenebilecek. Trafik ihlallerine 'makas atma' olay türü eklendi. Radar+ özelliğine ücretli ve ücretsiz yol tercihleri dahil edildi. Sabit Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarının harita üzerinden görüntülenebilmesi sağlandı. Yazı boyutları, daha kolay ve erişilebilir bir kullanım için cihaz ayarlarıyla uyumlu hale getirildi.
BAŞLICA VAKALARI NELER OLUŞTURDU?
Söz konusu dönemde acil vakaların 3 bin 486'sını kavga bildirimleri oluşturdu. Bu vaka türünü 561 bildirimle Uyuşturucu ile Mücadele "UYUMA", 504 bildirimle ambulans talebi, 495 bildirimle hırsızlık ve 487 bildirimle trafik kazası takip etti. Uygulama üzerinden ayrıca 248 yangın, 170 kadına karşı şiddet, 123 darp, 112 intihar, 67 enkaz altında kalma ve 47 orman yangını bildirimi de yapıldı.