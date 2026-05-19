Antarktika buzlarında süpernova izi: Dünya’ya ulaşan yıldız tozu ortaya çıkarıldı
Antarktika’da incelenen antik buz tabakalarında milyonlarca kilometre öteden gelen kozmik tozların izine rastlandı. Bilim insanları yalnızca süpernova patlamalarında oluşabilen “demir-60” izotopunun güneş sistemimizin içinden geçtiği yıldızlararası buluttan Dünya’ya taşındığını belirledi.
- Araştırmacılar 40 bin ila 80 bin yıllık Antarktika buz örneklerinde süpernova patlamalarından kaynaklanan demir-60 izotopunu tespit etti.
- Bulunan radyoaktif parçacıkların güneş sisteminin içinde bulunduğu Yerel Yıldızlararası Bulut'tan geldiği değerlendiriliyor.
- Antik buz katmanlarındaki demir-60 miktarının günümüz kar örneklerine göre daha düşük olduğu belirlendi.
- Güneş sisteminin yaklaşık 124 bin yıldır bu yıldızlararası bulutun içinde hareket ettiği ve birkaç bin yıl sonra buradan çıkması bekleniyor.
- Araştırmacılar güneş sisteminin buluta girmesinden önceki döneme ait daha eski buz tabakalarını incelemeyi planlıyor.
40 bin ila 80 bin yıllık Antarktika buz örneklerini analiz eden araştırmacılar eski yıldız patlamalarından kalan radyoaktif parçacıkları tespit etti. Keşif güneş sistemimizin hala dev bir yıldızlararası bulutun içinde hareket ettiğini yeniden gündeme taşıdı.
Antarktika buzlarında sıra dışı keşif
Space'de yer alan habere göre araştırmacılar Dünya'ya ulaşan yıldızlararası maddelerin izlerini sürmek amacıyla Antarktika'dan yüzlerce kilogram buz örneği topladı. İncelenen örneklerin yaşının 40 bin ile 80 bin yıl arasında olduğu belirtildi.
Laboratuvar ortamında eritilen buzlar gelişmiş kimyasal işlemlerden geçirildi. Daha sonra parçacık hızlandırıcı destekli kütle spektrometrisi yöntemiyle izotop analizleri yapıldı. Çalışmalar sonucunda yalnızca süpernova patlamalarında oluşan "demir-60" izotopu tespit edildi.
Süpernova kalıntıları Dünya'ya kadar ulaştı
Bilim insanlarına göre bulunan radyoaktif parçacıklar güneş sistemimizin içinde bulunduğu "Yerel Yıldızlararası Bulut" kaynaklı olabilir. Bu dev kozmik yapı; gaz, plazma ve yıldız tozlarından oluşuyor.
Uzmanlar, yıldızlararası tozların güneş sisteminin koruyucu etkisini aşarak Dünya atmosferine kadar ulaşabildiğini ve Antarktika buzullarında binlerce yıl boyunca korunabildiğini ifade ediyor.
Geçmişteki kozmik yoğunluk daha düşüktü
Araştırma ekibi antik buz katmanlarındaki demir-60 miktarını günümüzdeki kar örnekleriyle karşılaştırdı. Sonuçlar geçmiş dönemlerde Dünya'ya ulaşan yıldızlararası toz miktarının bugüne göre daha düşük olduğunu gösterdi.
Bu durum araştırmacılara göre milyonlarca yıl önce gerçekleşmiş uzak süpernovalardan çok, güneş sisteminin çevresindeki yerel kozmik yapılarla bağlantılı olabilir.
Güneş sistemi kozmik bulutun içinde ilerliyor
Bilim insanları güneş sistemimizin yaklaşık 124 bin yıldır bu yıldızlararası bulutun içinde yol aldığını düşünüyor. Hesaplamalara göre sistemin birkaç bin yıl sonra bu bölgeden çıkması bekleniyor.
Araştırmacılar şimdi güneş sisteminin bu buluta girmesinden önceki döneme ait daha eski buz tabakalarını inceleyerek kozmik geçmişe dair daha fazla bilgi edinmeyi amaçlıyor.
