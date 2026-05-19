Bu durum araştırmacılara göre milyonlarca yıl önce gerçekleşmiş uzak süpernovalardan çok, güneş sisteminin çevresindeki yerel kozmik yapılarla bağlantılı olabilir.

Araştırma ekibi antik buz katmanlarındaki demir-60 miktarını günümüzdeki kar örnekleriyle karşılaştırdı. Sonuçlar geçmiş dönemlerde Dünya'ya ulaşan yıldızlararası toz miktarının bugüne göre daha düşük olduğunu gösterdi.

Güneş sistemi kozmik bulutun içinde ilerliyor

Bilim insanları güneş sistemimizin yaklaşık 124 bin yıldır bu yıldızlararası bulutun içinde yol aldığını düşünüyor. Hesaplamalara göre sistemin birkaç bin yıl sonra bu bölgeden çıkması bekleniyor.