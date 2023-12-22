Ferdi Zeyrek kimdir? Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek nereli, kaç yaşında?

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek kimdir, nereli? İşte, merak edilenler...
CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek kimdir, nereli? İşte, merak edilenler...
FERDİ ZEYREK KİMDİR?
CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, 1977 yılında Manisa'da doğdu.
Ferdi Zeyrek'in kariyeri, mimarlık alanında başladı. 2012 yılında Manisa Mimarlar Odası'nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevine başlayan Zeyrek, dört yıl süresince bu görevini başarıyla yürüttü. Son üç yıldır ise Manisa Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
Ayrıca, Ferdi Zeyrek, Manisaspor Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2014), Mimarlar Odası Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2015) ve Mimarlar Odası Manisa Şubesi Başkanlığı (2015-2018) gibi önemli pozisyonlarda görev almıştır. Yunusemre ve Şehzadeler Belediyeleri'nin İl Estetik Kurullarında etkin bir rol oynamıştır.
CHP'de belediye başkan adayları belli oluyor
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda 161 seçim çevresinin görüşüldüğünü, bunlardan 35'i için ön seçim kararı alındığını, 126'sında ise adayların belirlendiğini söyledi.
CHP'nin İl Belediye Başkan Adayları
Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muharrem Erkek
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İsmail Sonkaya
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek
Samsun Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü
Kütahya Belediye Başkan Adayı: Eyüp Kahveci
Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu
Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammet Rıza Yalçınkaya
Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindi
Ardahan Belediye Başkan Adayı: Faruk Demir
Ön seçim kararı alınan yerler
PM'de Giresun, Kırklareli ve Zonguldak illeri ile Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri, Bartın'ın Kurucaşile ilçesi, Bilecik'in Gölpazarı ilçesi, Düzce'nin Akçakoca ilçesi, Edirne'nin Keşan ilçesi, Kars'ın Selim ilçesi, Kırklareli'nin Babaeski, Demirköy, Kofçazi, Pehlivanköy, Pınarhisar ilçeleri, Manisa'nın Salihli ve Yunusemre ilçeleri, Trabzon'un Akçaabat, Beşikdüzü, Düzköy, Maçka, Tonya ilçeleri, Yalova'nın Kadıköy ilçesi, Yozgat'ın Çandır, Çayıralan ve Yenifakılı ilçelerinde ön seçim yapılması kararlaştırıldı.
PM'de, 9 beldede de ön seçime karar verildi.