Ferdi Zeyrek kimdir? Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek nereli, kaç yaşında?

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek kimdir, nereli? İşte, merak edilenler...

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, 1977 yılında Manisa'da doğdu.

Ferdi Zeyrek'in kariyeri, mimarlık alanında başladı. 2012 yılında Manisa Mimarlar Odası'nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevine başlayan Zeyrek, dört yıl süresince bu görevini başarıyla yürüttü. Son üç yıldır ise Manisa Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Ayrıca, Ferdi Zeyrek, Manisaspor Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2014), Mimarlar Odası Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2015) ve Mimarlar Odası Manisa Şubesi Başkanlığı (2015-2018) gibi önemli pozisyonlarda görev almıştır. Yunusemre ve Şehzadeler Belediyeleri'nin İl Estetik Kurullarında etkin bir rol oynamıştır.