İsmail Sonkaya kimdir? CHP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Sonkaya nereli, kaç yaşında?

CHP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Sonkaya kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, CHP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Sonkaya kimdir, nereli? İşte, merak edilenler...

İSMAİL SONKAYA KİMDİR? Konya'nın Karapınar ilçesi doğumlu olan ve bir dönem Karapınarlılar Derneği Başkanlığı da yapan İsmail Sonkaya, Konya'da çeşitli projelerde ismi geçmiştir. Şehrin mimarlarından olan Sonkaya, CHP Konya'da da çeşitli görevleri yürüttü. Sonkaya yüksek mimardır.