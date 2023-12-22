CHP Samsun Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, Cevat Öncü kimdir? Samsun Belediye Başkan Aday Cevat Öncü kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
CHP Samsun Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, Cevat Öncü kimdir? Samsun Belediye Başkan Aday Cevat Öncü kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
CEVAT ÖNCÜ KİMDİR?
CHP Samsun Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü, 1963 yılında Samsun`da doğdu. İlk ve orta Öğrenimini Samsun`da tamamladı.1984 Yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun oldu.1985-1987 yılları arasında özel bir şirkette şantiye mühendisi olarak çalıştı.
2002-2011 yılları arasında çeşitli dönemlerde Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Asbaşkanlık görevlerinde bulundu. 2000-2002 ve 2014-2016 dönemlerinde İMO Samsun Şube Başkanlığı görevinde bulunmuştur.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.
CHP'DE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLUYOR
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda 161 seçim çevresinin görüşüldüğünü, bunlardan 35'i için ön seçim kararı alındığını, 126'sında ise adayların belirlendiğini söyledi.
CHP'nin İl Belediye Başkan Adayları
Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muharrem Erkek
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İsmail Sonkaya
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek
Samsun Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü
Kütahya Belediye Başkan Adayı: Eyüp Kahveci
Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu
Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammet Rıza Yalçınkaya
Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindi
Ardahan Belediye Başkan Adayı: Faruk Demir
Ön seçim kararı alınan yerler
PM'de Giresun, Kırklareli ve Zonguldak illeri ile Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri, Bartın'ın Kurucaşile ilçesi, Bilecik'in Gölpazarı ilçesi, Düzce'nin Akçakoca ilçesi, Edirne'nin Keşan ilçesi, Kars'ın Selim ilçesi, Kırklareli'nin Babaeski, Demirköy, Kofçazi, Pehlivanköy, Pınarhisar ilçeleri, Manisa'nın Salihli ve Yunusemre ilçeleri, Trabzon'un Akçaabat, Beşikdüzü, Düzköy, Maçka, Tonya ilçeleri, Yalova'nın Kadıköy ilçesi, Yozgat'ın Çandır, Çayıralan ve Yenifakılı ilçelerinde ön seçim yapılması kararlaştırıldı.
PM'de, 9 beldede de ön seçime karar verildi.