Muharrem Erkek kimdir? CHP Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek nereli, kaç yaşında?

Ön seçim kararı alınan yerler

PM'de Giresun, Kırklareli ve Zonguldak illeri ile Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri, Bartın'ın Kurucaşile ilçesi, Bilecik'in Gölpazarı ilçesi, Düzce'nin Akçakoca ilçesi, Edirne'nin Keşan ilçesi, Kars'ın Selim ilçesi, Kırklareli'nin Babaeski, Demirköy, Kofçazi, Pehlivanköy, Pınarhisar ilçeleri, Manisa'nın Salihli ve Yunusemre ilçeleri, Trabzon'un Akçaabat, Beşikdüzü, Düzköy, Maçka, Tonya ilçeleri, Yalova'nın Kadıköy ilçesi, Yozgat'ın Çandır, Çayıralan ve Yenifakılı ilçelerinde ön seçim yapılması kararlaştırıldı.

PM'de, 9 beldede de ön seçime karar verildi.