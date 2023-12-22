Muharrem Erkek kimdir? CHP Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek nereli, kaç yaşında?

CHP Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, CHP Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek kimdir, nereli? İşte, merak edilenler...
CHP Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, CHP Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek kimdir, nereli? İşte, merak edilenler...
Muharrem Erkek kimdir?
Muharrem Erkek, 31 Ağustos 1969 yılında Çanakkale'de doğmuştur. Türk siyasetçi ve avukattır.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.
CHP'de belediye başkan adayları belli oluyor
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda 161 seçim çevresinin görüşüldüğünü, bunlardan 35'i için ön seçim kararı alındığını, 126'sında ise adayların belirlendiğini söyledi.
CHP'nin İl Belediye Başkan Adayları
Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muharrem Erkek
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İsmail Sonkaya
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek
Samsun Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü
Kütahya Belediye Başkan Adayı: Eyüp Kahveci
Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu
Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammet Rıza Yalçınkaya
Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindi
Ardahan Belediye Başkan Adayı: Faruk Demir
Ön seçim kararı alınan yerler
PM'de Giresun, Kırklareli ve Zonguldak illeri ile Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri, Bartın'ın Kurucaşile ilçesi, Bilecik'in Gölpazarı ilçesi, Düzce'nin Akçakoca ilçesi, Edirne'nin Keşan ilçesi, Kars'ın Selim ilçesi, Kırklareli'nin Babaeski, Demirköy, Kofçazi, Pehlivanköy, Pınarhisar ilçeleri, Manisa'nın Salihli ve Yunusemre ilçeleri, Trabzon'un Akçaabat, Beşikdüzü, Düzköy, Maçka, Tonya ilçeleri, Yalova'nın Kadıköy ilçesi, Yozgat'ın Çandır, Çayıralan ve Yenifakılı ilçelerinde ön seçim yapılması kararlaştırıldı.
PM'de, 9 beldede de ön seçime karar verildi.