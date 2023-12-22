Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya nereli, kaç yaşında?

CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya nereli, kaç yaşında? İşte, merak edilenler...
CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya nereli, kaç yaşında? İşte, merak edilenler...
MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA KİMDİR?
Muhammet Rıza Yalçınkaya, Muzaffer Bey ve Ayşe Hanım'ın çocuğu olarak 23 Kasım 1955 tarihinde Zonguldak'ta doğdu. Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Yalçınkaya, ilk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bartın milletvekili olarak meclise girdi. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Bartın milletvekili seçildi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Bartın milletvekili seçildi.
CHP'NİN İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muharrem Erkek
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İsmail Sonkaya
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek
Samsun Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü
Kütahya Belediye Başkan Adayı: Eyüp Kahveci
Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu
Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammet Rıza Yalçınkaya
Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindi
Ardahan Belediye Başkan Adayı: Faruk Demir
YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu. Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.