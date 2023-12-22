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Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya nereli, kaç yaşında?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2024 yerel seçimlere yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, yaptığı açıklama ile CHP'nin 126 yeni belediye başkan adayını kamuoyuna duyurdu. CHP, Bartın Belediye Başkanı adayı olarak Muhammet Rıza Yalçınkaya'yı açıkladı. Peki, Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya nereli, kaç yaşında? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 10:43 Güncelleme 22 Aralık 2023, 11:07
Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya nereli, kaç yaşında?

CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya nereli, kaç yaşında? İşte, merak edilenler...

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA KİMDİR?

Muhammet Rıza Yalçınkaya, Muzaffer Bey ve Ayşe Hanım'ın çocuğu olarak 23 Kasım 1955 tarihinde Zonguldak'ta doğdu. Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Yalçınkaya, ilk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bartın milletvekili olarak meclise girdi. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Bartın milletvekili seçildi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Bartın milletvekili seçildi.

CHP'NİN İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muharrem Erkek

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İsmail Sonkaya

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek

Samsun Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü

Kütahya Belediye Başkan Adayı: Eyüp Kahveci

Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu

Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammet Rıza Yalçınkaya

Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindi

Ardahan Belediye Başkan Adayı: Faruk Demir

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu. Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

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