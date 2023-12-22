Faruk Demir kimdir? CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir nereli, kaç yaşında?

CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir nereli, kaç yaşında? İşte, merak edilenler...
CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir nereli, kaç yaşında? İşte, merak edilenler...
FARUK DEMİR KİMDİR?
Faruk Demir, 1963 yılında Ardahan'ın Hanak ilçesinde dünyaya geldi. Demir, ilk ve orta öğrenimini Ardahan Hanak'ta tamamladı. 1982 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümüne girdi ve mezun oldu.
Faruk Demir, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Ardahan Belediye Başkanı oldu.
CHP'NİN İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muharrem Erkek
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İsmail Sonkaya
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek
Samsun Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü
Kütahya Belediye Başkan Adayı: Eyüp Kahveci
Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu
Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammet Rıza Yalçınkaya
Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindi
Ardahan Belediye Başkan Adayı: Faruk Demir
YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu. Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.