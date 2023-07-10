Kemalciler cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sağlı sollu! Can Ataklı: İBB adaylığı bitmiştir

"OPERASYON YÜRÜTÜYOR"

Kılıdçaroğlu'na yakın isimlerden Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da, İmamoğlu'nun CHP'yi daha da sağa çekmek için operasyon yürüttüğünü söylemişti. "Ekrem İmamoğlu erken bir genel başkanlık yarışını başlatmış görünüyor." diyen Yanardağ, "Ben de buna talibim dediğiniz zaman ben daha yakışıklıyım daha gencim dersiniz bunların ikisi de tartışmalıdır ayrıca, kim genç kim yakışıklı belli olmaz. Ben bu partinin daha sağa çekilmek için bir operasyon yürütüldüğü kanaatindeyim." şeklinde konuşmuştu.