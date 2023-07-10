Kemalciler cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sağlı sollu! Can Ataklı: İBB adaylığı bitmiştir

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk yarışında karşılıklı hamleler devam ederken, taraflara yakın fondaş gazeteciler de zaman zaman devreye giriyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Can Ataklı, koltuk mücadelesinin şiddetlendiği bugünlerde İmamoğlu'na yönelik ağır eleştirilerde bulundu.
ÖRGÜTLERİ KENDİNE BAĞLADI
Ekrem İmamoğlu, seçim yenilgisinin ardından faturayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen ilk isim oldu. İmamoğlu, "Değişim" talep ederken, Kılıçdaroğlu'ndan "hayır" yanıtını aldı. Kılıçdaroğlu, MYK'yı kendine yakın isimlerden kurdu, parti örgütlerini de kendisine bağladı.
Bu hamleler ile İmamoğlu'nun önüne seti çeken Kılıçdaroğlu, her fırsatta da İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'nda kalması gerektiğini belirtiyor. İmamoğlu ise, ekibinin belirlediği adımları kamuoyunu yanına alacak şekilde atıyor. "Değişim" taleplerinin listelendiği bir platform İmamoğlu tarafından açıldı.
KARŞILIKLI HAMLELER
Yine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için Ankara'ya yürüyor. Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Özgür Özel Genel Başkanlık için adaylığını açıkladı. Partinin eski kurt siyasetçileri de Kılıçdaroğlu'nun karşısında.