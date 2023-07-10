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    • Haberler
    • 10.07.2023 14:37
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    • 10.07.2023 14:37
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    KYK yurt başvuruları başladı mı? 2023-24 KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? KYK burs başvuruları ne zaman alınacak?

    Milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarını beklerken bir yandan da KYK yurt ve burs başvuruları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve yurt başvuru tarihleri merakla sorgulatılıyor. Peki, KYK yurt burs başvuruları başladı mı 2023-2024? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    KYK yurt başvuruları başladı mı?

    2023-2024 eğitim döneminde lisans ve önlisans eğitimi alma hayali kuran adayların araştırmaları devam ediyor. Sonuçların ilan edilmesi ve ardından tercih sürecinin başlaması ile bu kez de burs ve yurt konuları masaya yatırılacak. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? 2023-24 KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? KYK burs başvuruları ne zaman alınacak? İşte detaylar...

    KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

    Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

    Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

    Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

    2023 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.

    Bu yılki başvuruların da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

        BURS VE KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

        e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.


        Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

        Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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        Haberler Haberler KYK yurt başvuruları başladı mı? 2023-24 KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? KYK burs başvuruları ne zaman alınacak?
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