2023-2024 eğitim döneminde lisans ve önlisans eğitimi alma hayali kuran adayların araştırmaları devam ediyor. Sonuçların ilan edilmesi ve ardından tercih sürecinin başlaması ile bu kez de burs ve yurt konuları masaya yatırılacak. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? 2023-24 KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? KYK burs başvuruları ne zaman alınacak? İşte detaylar...
KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.
Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
2023 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.
Bu yılki başvuruların da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.