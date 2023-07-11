2023 Türkiye Şeker Fabrikası personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? TÜRKŞEKER 1000 geçici işçi alımı başvuru ekranı!

Türkşeker fabrikalarına 1000 geçici işçi alınacak. 6 ay süreyle istihdam edilecek işçiler aranacak şartlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Peki 2023 Türkiye Şeker Fabrikası personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte TÜRKŞEKER 1000 geçici işçi alımı başvuru ekranı ve diğer detaylar...
TÜRKŞEKER GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Bakan İbrahim Yumaklı, istihdam edilecek geçici işçi alımını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurarak "Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 1000 geçici işçi alımı gerçekleştireceğiz.
Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. " sözlerini kullandı.
Geçici işçi alımına ilişkin aranacak şartlar 11 Temmuz'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine İŞKUR internet sitesi üzerinden 11-17 Temmuz'da yapılabilecek.
TÜRKŞEKER 1000 GEÇİCİ PERSONEL SAYISI KAÇ?
Alınacak geçici işçilerin personel sayısı şu şekilde belirlendi:
"Mekatronik bakım onarım teknisyeni 404, kimya teknisyeni 344, makine teknisyeni 78, makine bakım onarım teknisyeni 42, iş makinaları operatörü 31, mekaniker buhar kazanları teknisyeni 28, tarım makinaları teknisyeni 20, inşaat teknisyeni 18, elektrik teknisyeni 15, bilgisayarlı makine teknisyeni 11, metal teknolojisi teknisyeni 6, endüstriyel otomasyon teknisyeni 3"
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
Atanacağı pozisyona ilişkin mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi
Tehlikeli/çok tehlikeli işlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalşmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna
ilişkin tam teşekkülü resmi sağlık kuruluşlarındandan sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.