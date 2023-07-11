2023 Türkiye Şeker Fabrikası personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? TÜRKŞEKER 1000 geçici işçi alımı başvuru ekranı!

TÜRKŞEKER 1000 GEÇİCİ PERSONEL SAYISI KAÇ?

Alınacak geçici işçilerin personel sayısı şu şekilde belirlendi:

"Mekatronik bakım onarım teknisyeni 404, kimya teknisyeni 344, makine teknisyeni 78, makine bakım onarım teknisyeni 42, iş makinaları operatörü 31, mekaniker buhar kazanları teknisyeni 28, tarım makinaları teknisyeni 20, inşaat teknisyeni 18, elektrik teknisyeni 15, bilgisayarlı makine teknisyeni 11, metal teknolojisi teknisyeni 6, endüstriyel otomasyon teknisyeni 3"

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

Atanacağı pozisyona ilişkin mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi

Tehlikeli/çok tehlikeli işlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalşmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna

ilişkin tam teşekkülü resmi sağlık kuruluşlarındandan sağlık raporu alabilecek durumda olmak.

G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.