Seçim sonuçları CHP yandaşı Can Ataklı'yı delirtti: 'Seçimleri yüzde 55'le muhalefet kazandı'

Ataklı, Kılıçdaroğlu'nun bile kabul ettiği seçim yenilgisine ilişkin "Muhalefet bana göre kazandı. 55-45 gibi, 53-47 olur, 52-48 olur o kadar detayını bilemem ama muhalefetin kazandığına ama seçimlerin ters ilan edildiğine ben sonuna kadar inanıyorum. Bu gerçek eninde sonunda ortaya çıkar. Bir gün birileri mutlaka bu gerçeği ortaya çıkaracak." ifadelerini kullandı.

CAN ATAKLI'NIN HAZMEDEMEDİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

28 Mayıs 2023 seçimi sonrası açıklanan verilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.82 olarak açıklandı.