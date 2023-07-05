Seçim sonuçları CHP yandaşı Can Ataklı'yı delirtti: 'Seçimleri yüzde 55'le muhalefet kazandı'

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır hüsranı atlatamayan CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, seçimleri muhalefetin kazandığını ancak sonuçların ters ilan edildiğini iddia etti.
CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde neredeyse tüm muhalefetin birleşerek aldığı ağır hezimeti hala atlatamadı. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan CHP yandaşı gazeteci, seçimlere ilişkin şaşkına çeviren sözler sarf etti.
"MUHALEFET 55-45 KAZANDI"
Ataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olduğu 28 Mayıs seçimlerini muhalefetin kazandığını iddia etti.
Ataklı, Kılıçdaroğlu'nun bile kabul ettiği seçim yenilgisine ilişkin "Muhalefet bana göre kazandı. 55-45 gibi, 53-47 olur, 52-48 olur o kadar detayını bilemem ama muhalefetin kazandığına ama seçimlerin ters ilan edildiğine ben sonuna kadar inanıyorum. Bu gerçek eninde sonunda ortaya çıkar. Bir gün birileri mutlaka bu gerçeği ortaya çıkaracak." ifadelerini kullandı.
CAN ATAKLI'NIN HAZMEDEMEDİĞİ SEÇİM SONUÇLARI
28 Mayıs 2023 seçimi sonrası açıklanan verilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.82 olarak açıklandı.