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    • 05.07.2023 15:26
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    Seçim sonuçları CHP yandaşı Can Ataklı'yı delirtti: 'Seçimleri yüzde 55'le muhalefet kazandı'

    14 ve 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerini muhalefet henüz hazmedebilmiş değil. 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de olduğu gibi bu seçimde de Başkan Erdoğan’a karşı hezimet yaşadı. CHP yandaşı isimler ise kendilerini teselli etmek için aslında ‘muhalefetin kazandığını’ iddia etmeye devam ediyorlar. Bunun son örneği Can Ataklı’dan geldi. Can Ataklı, seçimleri muhalefetin kazandığı halde yanlış ilan edildiğini söyledi.

    takvim.com.tr
    Ataklı delirdi: ’Seçimleri yüzde 55’le muhalefet kazandı’

    14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır hüsranı atlatamayan CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, seçimleri muhalefetin kazandığını ancak sonuçların ters ilan edildiğini iddia etti.

    CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde neredeyse tüm muhalefetin birleşerek aldığı ağır hezimeti hala atlatamadı. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan CHP yandaşı gazeteci, seçimlere ilişkin şaşkına çeviren sözler sarf etti.

    "MUHALEFET 55-45 KAZANDI"
    Ataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olduğu 28 Mayıs seçimlerini muhalefetin kazandığını iddia etti.

    Ataklı, Kılıçdaroğlu'nun bile kabul ettiği seçim yenilgisine ilişkin "Muhalefet bana göre kazandı. 55-45 gibi, 53-47 olur, 52-48 olur o kadar detayını bilemem ama muhalefetin kazandığına ama seçimlerin ters ilan edildiğine ben sonuna kadar inanıyorum. Bu gerçek eninde sonunda ortaya çıkar. Bir gün birileri mutlaka bu gerçeği ortaya çıkaracak." ifadelerini kullandı.

    CAN ATAKLI'NIN HAZMEDEMEDİĞİ SEÇİM SONUÇLARI
    28 Mayıs 2023 seçimi sonrası açıklanan verilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.82 olarak açıklandı.

        İLK TURDA CUMHURBAŞKANI ADAYLARI NE KADAR OY ALDI?
        14 Mayıs'ta yapılan ilk turda toplamda 55 milyon 833 bin 175 oy kullanıldı. Bu oyların 1 milyon 37 bin 101 tanesi geçersiz sayıldı.

        Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan toplamda 27 milyon 133 bin 837 kişiden oy alarak yüzde 49.52 oy aldı.

        Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu toplamda 24 milyon 594 bin 932 kişiden oy alarak yüzde 44.88 oy aldı.

        Memleket Partisi adayı Muherrem İnce toplamda 236 bin 97 kişiden oy alarak yüzde 0.43 oy aldı.

        Ata İttifakı adayı Sinan Oğan toplamda 2 milyon 831 bin 208 kişiden oy alarak yüzde 5.17 oy aldı.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KAYBETTİĞİ SEÇİMLER VE SONRASINDAKİ AÇIKLAMALARINI DERLEDİK

        1. SEÇİM: 29 MART 2009 YEREL SEÇİMLERİ
        Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve yüzde 37 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Elbette isterdik ki anakent belediye başkanlığını alalım ama bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesinin bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmaması kanısındayım" dedi.

        2. SEÇİM: 12 EYLÜL 2010 YARGI REFORMU REFERANDUMU
        AK Parti yüzde 57.8, CHP yüzde 42.1 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüzde 42'lik sonuç bizim için iyi bir sonuç" dedi.

        3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM ÖNCESİ
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden önce açıklamada bulundu ve "Hedefimiz yüzde 40. Alamazsak 'Hadi size eyvallah' deriz, yeni grubumuz gelir" dedi.

        3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM SONRASI


            AK Parti yüzde 49.9, CHP yüzde 25.9 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP, 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır" dedi.

            4 SEÇİM: 30 MART 2014 YEREL SEÇİM
            AK Parti yüzde 45.6, CHP yüzde 27.8 oy aldı.



            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "Geçiniz bunları. Beklediğimiz oranda oy almadık. Ama hiçbir zaman yurttaşlarımı suçlamadım" dedi.

            5. SEÇİM: 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51.79 oy aldı. CHP'nin de aralarında bulunduğu 14 partinin desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38.44 oy aldı.




            KILIÇDAROĞLU:             "TATİLCİLER VE BOYKOTÇULAR KAZANDIRDI"
            Seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milleti suçladı ve kendi adayları ile terörün siyasi ayağı HDP'nin adayının seçimi kazandığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Bu seçimin galibi Erdoğan değildir. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu ve Sayın Selahattin Demirtaş'tır. Tatilciler, boykotçular ve diğer sandığa gitmeyen kesimler olmasaydı yüzde 51 oy oranını bulamayacaktı ve seçim ikinci tura kalacaktı." ifadelerini kullandı.

                6. SEÇİM: 7 Haziran 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 40.9, CHP yüzde 25 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı" dedi.

                BİR DÖNEM KAPANDI DEMOKRASİ KAZANDI I VİDEO İZLE

                7. SEÇİM: 1 Kasım 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 49.5, CHP yüzde 25.3 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "CHP'yi diğer partilere benzetmeyin. Az önce de söyledim. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir partiyiz" dedi.

                CHP'Yİ DİĞER PARTİLERE BENZETMEYİN I VİDEO İZLE

                8. SEÇİM: 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu: AK Parti yüzde 51.4, "Hayır" cephesi ise yüzde 48.6 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'Hayır' diyor" dedi.

                9. SEÇİM: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER
                Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 30.64 oy aldı.

                    AK Parti yüzde 42.56, CHP ise yüzde 22.64 oy aldı.

                    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti" dedi.

                    10 SEÇİM: 31 MART 2019 YEREL SEÇİM
                    AK Parti yüzde 44,06, CHP yüzde 29,14 oy aldı

                    50+1 FALAN DEĞİL YÜZDE 60
                    Seçim sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı, "50+1 falan değil, en az yüzde 60. Ben yüzde 60 diyorum belki yüzde 70 çıkar" ifadelerini kullanmıştı.

                    11 SEÇİM: 14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER
                    Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. Genel seçimlerde ise AK Parti yüzde 35.58, CHP yüzde 25.33 oy aldı.

                    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır" iddiasında bulundu. Bilindiği gibi CHP, seçime Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yle ittifak yaparak girmişti.

                        KILIÇDAROĞLU BURADAYIM DİYEREK PAYLAŞIM YAPMIŞTI
                        Kılıçdaroğlu 14 Mayıs yenilgisinin ardından da ilginç bir paylaşım yaptı. CHP Genel Merkezi'nde masayı tokatlayan Kılıçdaroğlu, "Buradayım be buradayım" ifadelerini kullandı.

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                        Ataklı delirdi: ’Seçimleri yüzde 55’le muhalefet kazandı’
                        Haberler Güncel Seçim sonuçları CHP yandaşı Can Ataklı'yı delirtti: 'Seçimleri yüzde 55'le muhalefet kazandı'
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