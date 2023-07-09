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    • 09.07.2023 07:16
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    • 09.07.2023 07:17
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    CHP'de Pazartesi bombası! Tanju Özcan duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu 15 il başkanının kellesini alacak

    Seçim hezimetinin ardından koltuk savaşının başladığı CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki mücadeleye, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katılmıştı. "Değişim" talebinin ardından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Özcan, Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşe başladı. Yürüyüş boyunca yaptığı çarpıcı açıklamalara biri yenisini ekleyen Özcan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Pazartesi günü kendisine muhalif 15 il başkanını görevde alacağını duyurdu. Sosyal medyadan zehir zemberek bir açıklama yayınlayan Özcan, "Derhal istifa edin ve aday değilim diyerek Kurultay tarihini açıklayın." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

    takvim.com.tr
    CHP’de Pazartesi bombası!

    14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı hezimet sonrası "değişim" kavgasına giren CHP'de kazan kaynarken, Ankara'ya yürüyen ve Ekrem İmamoğlu'na 'destek' mesajları veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken '15 il başkanı' iddiası geldi. Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun Pazartesi günü en az 15 il başkanını görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunu kaydetti.

    TANJU ÖZCAN İÇİN KESİN İHRAÇ İSTENİYOR
    Geçtiğimiz sene 1 yıl süreyle CHP'den ihraç edilen ve yaklaşık 3 hafta önce geri dönen Tanju Özcan'ın bir kez daha ihracı istendi.

    Özcan, 23 Haziran'da yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

    ÖZCAN KILIÇDAROĞLU'NA İSYAN BAYRAĞINI AÇTI: "BAŞKALDIRIYORUM"
    Gelişme üzerine kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan'dan bomba bir çıkış geldi.



    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan büyük harflerle "BAŞKALDIRIYORUM" notunu düştüğü bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı.

    CHP GENEL MERKEZİNE DOĞRU YÜRÜYÜŞE BAŞLADI
    Özcan daha sonra 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatacağını belirterek 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini söyledi.

    "15 İL BAŞKANINI GÖREVDEN ALACAK"
    Ankara'ya doğru yürüyen Tanju Özcan sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba bir iddiada bulundu.

        Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun 15 il başkanını görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunu belirtti.

        Özcan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
        Pazartesi günü en az 15 İl Başkanı'nı görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunuzu ciddi kaynaklardan duyuyorum. İnsanda bir utanma, bir sıkılma olur. Koltukta kalmak için bu ısrar niye?

        "O KOLTUKTA OTURMAYA DEVAM EDEMEZSİNİZ"
        Kongreler takvimi işlerken, bu kadar İl Başkanı'nı görevden almayı düşünmek hangi aklın ürünü?

            Artık şunu kavrayın; halk size güvenmiyor, samimi bulmuyor. Doğru bile söyleseniz inanmıyor. Halka rağmen o koltukta oturmaya devam edemezsiniz. Derhal istifa edin ve aday değilim diyerek Kurultay tarihini açıklayın.

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            Haberler Haberler CHP'de Pazartesi bombası! Tanju Özcan duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu 15 il başkanının kellesini alacak
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