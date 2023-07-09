CHP'de Pazartesi bombası! Tanju Özcan duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu 15 il başkanının kellesini alacak

14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı hezimet sonrası "değişim" kavgasına giren CHP'de kazan kaynarken, Ankara'ya yürüyen ve Ekrem İmamoğlu'na 'destek' mesajları veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken '15 il başkanı' iddiası geldi. Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun Pazartesi günü en az 15 il başkanını görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunu kaydetti.

TANJU ÖZCAN İÇİN KESİN İHRAÇ İSTENİYOR

Geçtiğimiz sene 1 yıl süreyle CHP'den ihraç edilen ve yaklaşık 3 hafta önce geri dönen Tanju Özcan'ın bir kez daha ihracı istendi.

Özcan, 23 Haziran'da yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.