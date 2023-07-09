CHP'de Pazartesi bombası! Tanju Özcan duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu 15 il başkanının kellesini alacak

14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı hezimet sonrası "değişim" kavgasına giren CHP'de kazan kaynarken, Ankara'ya yürüyen ve Ekrem İmamoğlu'na 'destek' mesajları veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken '15 il başkanı' iddiası geldi. Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun Pazartesi günü en az 15 il başkanını görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunu kaydetti.
TANJU ÖZCAN İÇİN KESİN İHRAÇ İSTENİYOR
Geçtiğimiz sene 1 yıl süreyle CHP'den ihraç edilen ve yaklaşık 3 hafta önce geri dönen Tanju Özcan'ın bir kez daha ihracı istendi.
Özcan, 23 Haziran'da yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
ÖZCAN KILIÇDAROĞLU'NA İSYAN BAYRAĞINI AÇTI: "BAŞKALDIRIYORUM"
Gelişme üzerine kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan'dan bomba bir çıkış geldi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan büyük harflerle "BAŞKALDIRIYORUM" notunu düştüğü bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı.
CHP GENEL MERKEZİNE DOĞRU YÜRÜYÜŞE BAŞLADI
Özcan daha sonra 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatacağını belirterek 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini söyledi.
"15 İL BAŞKANINI GÖREVDEN ALACAK"
Ankara'ya doğru yürüyen Tanju Özcan sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba bir iddiada bulundu.