CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, CHP'yi bombaladı:Parti ele geçirildi ilkesizlik var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tansiyon derecesi yüksek kriz dolu günlerden geçiyor.
28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek defaatle değişim çağrısında bulundu.
Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlayıp bir internet sitesi kurarak koltuk savaşında vites yükseltti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da 'değişim' bayrağı açıp İmamoğlu'nu destekledi.
İMAMOĞLU EKİBİ TOPLANDI!
CHP'de değişim amacıyla düzenlenen ve partinin ağır toplarının yer aldığı bir toplantıdaki rakılı sofra dikkat çekti.
Ankara Yakamoz Restoran'daki toplantıda 3 eski genel başkan Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen, İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve partililer yer aldı.
KILIÇDAROĞLU PROJESİ!
Masada yer alan Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Fatih Altaylı'ya knouşan Çetin, Kılıçdaroğlu'nun partiye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar verdiğini söyledi.
Çetin, "Keşke SHP'yi kapatmasaydık. Keşke Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi CHP ile birleştirmeseydik. Bugün SHP kalsaydı. Bugün böyle bir partiye ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.