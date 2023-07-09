Dünya NATO zirvesine kilitlendi! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da: ABD Başkanı Biden ile önemli temas

ENGEL ÇABALARI

ABD senatosundaki bazı isimlerin engellemesi nedeniyle alım henüz gerçekleşmezken Biden-Erdoğan görüşmesinde bu konunun öncelikli konu olarak gündeme gelmesi bekleniyor. ABD'deki bazı senatörler Türkiye'nin talebini İsveç'in NATO üyeliği ile ilişkilendirirken Ankara bu tutumun yanlış olduğunu vurguluyor.