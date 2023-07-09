Dünya NATO zirvesine kilitlendi! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da: ABD Başkanı Biden ile önemli temas

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO zirvesinde yoğun diplomatik temaslarda bulunacak. Erdoğan'ın görüşme programında ABD Başkanı Joe Biden'ın da olması bekleniyor.
GÜNDEM YOĞUN
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, zirvede ABD Başkanı Biden ile Başkan Erdoğan'ın görüşmesinin beklendiğini dile getirdi. İki liderin görüşme programının yoğunluğu nedeniyle planlama üzerinde bir süredir çalışılıyordu.
İki başkanın görüşmesinde, "Türkiye'nin F-16 alım talebi, İsveç'in NATO üyeliği, Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye'deki son durum, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi" konuları masaya yatırılacak.
F-16'LAR MASADA
Türkiye, Eylül 2021'de Milli Savunma Bakanlığı kanalıyla ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16'ların modernizasyonu için 70 adet modernizasyon kiti satın alma talebinde bulundu. O tarihten bugüne ikili görüşmelerde Biden yönetimi talebe olumlu baktığını defalarca ifade etti.