Noter ücretleri hakkında araştırmalar hızlandı. Noter ücretleri, Resmi Gazate'de yayımlanan karar sonrası merak ediliyor. İşte 2023 noter ücretleri ve tüm merak edilenler...
NOTER ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen Karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.
NOTER ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında;
Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.