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    • 08.07.2023 21:48
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    • 08.07.2023 21:50
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    2023 NOTER ÜCRETİ ne kadar? Noter ücretleri kaç lira oldu? Resmi Gazete'de yayımlandı! KDV oranı...

    Noter ücretleri Katma Değer Vergisi’ne (KDV) yapılan artışla beraber merak ediliyor. 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2023 noter ücretleri ne kadar sorusu yer aldı. Peki, 2023 noter ücreti ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 yeni noter ücretleri ne kadar?

    Noter ücretleri hakkında araştırmalar hızlandı. Noter ücretleri, Resmi Gazate'de yayımlanan karar sonrası merak ediliyor. İşte 2023 noter ücretleri ve tüm merak edilenler...

    NOTER ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen Karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

    NOTER ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında;

    Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

        2023 NOTER İŞLEM ÜCRETLERİ LİSTESİ

        -Noter araç devir, 2. el araç satış ücreti: 932,65 TL

        -Araç plaka değişim ücreti: 547 TL

        -Sıfır araç tescil ücreti: 714,68 TL

        -Noter kağıdı ve beyanname bedeli: 55 TL

        -Protesto, vekaletname, resen senet bedeli: 110 TL

        -Pasaport bedeli: 501 TL

        -İkamet izin bedeli: 356 TL
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