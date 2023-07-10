14-15-16 Temmuz tatil mi, birleştirilecek mi? 14 Temmuz Cuma tatil mi, yarım gün mü 2023? 14 Temmuz'da hastaneler, devlet daireleri, bankalar açık mı, kapalı mı?

14 Temmuz Cuma tatil mi, yarım gün mü 2023?

Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Bu nedenle 14 Temmuz Cuma günü tatil sayılmıyor...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?

15 Temmuz 2023 tarihi bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz sonrası TBMM'de alınan karar doğrultusunda 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının C bendi " 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla 15 Temmuz resmi tatil günlerinden birisidir.