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    • 09.07.2023 11:24
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    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB son dakika duyurdu! 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı! Yaz tatili ne zaman bitecek?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Buna göre; ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

    2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

    Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

    2024 RESMİ TATİL TARİHLERİ

    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, İlkokul, ortaokul ve liseler resmi tatil günlerinde kapalı oluyor. Ayrıca 3 günlük Ramazan Bayramı'nda okullar kapalı olacak. İşte, 2023-2024 resmi tatil günleri;

    Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

    Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

        Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

        Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

        Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

        Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

        Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

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        Haberler Haberler OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB son dakika duyurdu! 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı! Yaz tatili ne zaman bitecek?
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