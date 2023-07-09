OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB son dakika duyurdu! 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı! Yaz tatili ne zaman bitecek?

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Buna göre; ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.
2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.
2024 RESMİ TATİL TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, İlkokul, ortaokul ve liseler resmi tatil günlerinde kapalı oluyor. Ayrıca 3 günlük Ramazan Bayramı'nda okullar kapalı olacak. İşte, 2023-2024 resmi tatil günleri;
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba