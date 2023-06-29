Son dakika: Bebek katili Abdullah Öcalan'ı filozof ilan eden TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın ifadesine ulaşıldı

CHP ve İYİ Parti DESTEK VERDİ

Seçim boyunca PKK terör örgütünden destek alan Kemal Kılıçdaroğlu, terörist başına övgüler dizen Merdan Yanardağ'a sahip çıkmıştı. Hatta Yanardağ'ı ziyaret edeceği öğrenilmişti. CHP'li Özgür Özel de Merdan Yanardağ'a destek mesajı vererek "Merdan Yanardağ'ın tutuklanması kararı hukuksuzdur. Hukuku, Merdan Yanardağ'ı ve Tele 1'i savunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullanmıştı. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, "Merdan Bey'e geçmiş olsun. Merdan Bey'in kanalda söyledikleri benim doğru bulmadığım şeyler. Asla ve asla bu kelimeleri kullandı, bu duruşu ortaya koydu diye kendisinin içeriye alınması, tutuklanması, yargılanması kabul edilemez" diyerek teröristbaşını öven Yanardağ'a destek vermişti.