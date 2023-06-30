Süper Kupa final maçı ne zaman? SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ! 2023 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı saat kaçta?

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bu sene Süper Kupa maçı Galatasaray - Fenerbahçe arasında olacak. Karşılaşmanın tarih, saat ve kanal bilgisi henüz TFF tarafından paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz sezon Süper Kupa maçı 30 Temmuz 2022'de, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşti ve canlı olarak ATV'den aktarıldı. Bu bilgilere dayanarak 2023 Süper Kupa final maçının da aynı tarih aralığında olması bekleniyor.

Bu sene 50. kez düzenlenecek olan Süper Kupa karşılaşmalarının sonuncusunun galibi Trabzonspor olmuştu. Süper Kupa'yı en çok kazanan takım 6 defa ile Galatasaray'dır.