Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 30.06.2023 20:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2023 20:11
    ABONE OL

    Süper Kupa final maçı ne zaman? SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ! 2023 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı saat kaçta?

    Süper Kupa 2023 Galatasaray - Fenerbahçe final maçı için araştırmalar hızlandı. Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonları Süper Kupa final maçında kozlarını paylaşıyor.. Peki, Süper Kupa final maçı ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Süper Kupa final maçı ne zaman?

    2023 Süper Kupa final maç takvimi TFF'den sorgulanıyor. Peki, Süper Kupa final maçı ne zaman? İşte detaylar...

    GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

    Bu sene Süper Kupa maçı Galatasaray - Fenerbahçe arasında olacak. Karşılaşmanın tarih, saat ve kanal bilgisi henüz TFF tarafından paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz sezon Süper Kupa maçı 30 Temmuz 2022'de, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşti ve canlı olarak ATV'den aktarıldı. Bu bilgilere dayanarak 2023 Süper Kupa final maçının da aynı tarih aralığında olması bekleniyor.

    Bu sene 50. kez düzenlenecek olan Süper Kupa karşılaşmalarının sonuncusunun galibi Trabzonspor olmuştu. Süper Kupa'yı en çok kazanan takım 6 defa ile Galatasaray'dır.

    FİNALDE 7. KARŞILAŞMA

    Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Terör koalisyonundan yerel seçim hazırlıkları
        Haberler Haberler Süper Kupa final maçı ne zaman? SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ! 2023 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı saat kaçta?
            loading
            SON DAKİKA