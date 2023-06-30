BAYKAR personel alımı duyuruldu! Yüksek maaşlı iş imkanı! KPSS'siz, ilkokul, ortaokul mezunu...

Baykar perrsonel alımı için düğmeye basıldı. Binlerce kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. İşte 2023 BAYKAR personel alımı hakkında detaylar...
BAYKAR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
İlana başvuru yapacak olan adayların Türk vatandaşı olması gerekmektedir.
Seyahat engeli olmayan adaylardan başvurular alınacaktır.
Başvuru yapacak olan erkek adayların askerliğini yerine getirmiş olması veya en az 2 yıl süreyle tecilli olması gerekmektedir, iş devamlılığı için önemli bir husustur.
Adayların çalışma süreçleri itibariyle dinamik ve yoğun iş temposuna uyumlu olmaları gerekmektedir. Yapılacak olan teknik dökümantasyon onları anlayabilecek ve aktarabilecek seviyede İngilizce dil bilgisi istenmektedir.
MS Office programlarını etkin olarak kullanabiliyor olmak gereklidir. Tecrübeli veya tecrübesiz olarak herkes başvuru yapabilir. Fakat adayların vermiş olduğumuz başvuru şartlarını da yerine getirmiş olması gerekmektedir.