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    • Memur
    • 30.06.2023 17:45
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    • 30.06.2023 17:46
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    BAYKAR personel alımı duyuruldu! Yüksek maaşlı iş imkanı! KPSS'siz, ilkokul, ortaokul mezunu...

    Baykar tarafından personel alımı yapılacağını duyanlar konu hakkında detayları merak ediyor. Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYKAR) personel alımı başvuru şartları ve tarihi hakkında tüm detayları sizler için derledik. İşte BAYKAR 2023 iş ilanları...

    takvim.com.tr
    BAYKAR personel alımı duyuruldu!

    Baykar perrsonel alımı için düğmeye basıldı. Binlerce kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. İşte 2023 BAYKAR personel alımı hakkında detaylar...

    BAYKAR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    İlana başvuru yapacak olan adayların Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

    Seyahat engeli olmayan adaylardan başvurular alınacaktır.

    Başvuru yapacak olan erkek adayların askerliğini yerine getirmiş olması veya en az 2 yıl süreyle tecilli olması gerekmektedir, iş devamlılığı için önemli bir husustur.

    Adayların çalışma süreçleri itibariyle dinamik ve yoğun iş temposuna uyumlu olmaları gerekmektedir. Yapılacak olan teknik dökümantasyon onları anlayabilecek ve aktarabilecek seviyede İngilizce dil bilgisi istenmektedir.

    MS Office programlarını etkin olarak kullanabiliyor olmak gereklidir. Tecrübeli veya tecrübesiz olarak herkes başvuru yapabilir. Fakat adayların vermiş olduğumuz başvuru şartlarını da yerine getirmiş olması gerekmektedir.

        BAYKAR PERSONEL ALIMI KADROLARI

        3B Kablaj Tasarım Mühendisi
        3B Kablolama Teknik Ressam
        Ağ Yönetimi Uzmanı
        Aviyonik Test Teknikeri
        Aviyonik Üretim Mühendisi
        Aviyonik Üretim Teknikeri
        Bilgi Teknolojileri SIEM Uzmanı
        Bilişim Sistemleri Mühendisi
        Boya Teknisyeni
        CNC Freze Operatörü
        C++ Yazılım Geliştirici
        Eklemeli İmalat Operasyon Uzmanı
        Eklemeli İmalat Proses Operatörü
        Elektronik Donanım Tasarım Mühendisi
        Elektronik Entegrasyon Mühendisi
        Elektronik Entegrasyon Teknisyeni
        Elektronik İmalat Kalite Teknisyeni
        Elektronik İmalat ve Entegrasyon Dokümantasyon Uzmanı
        Elektronik İmalat ve Entegrasyon Geliştirme Mühendisi
        Elektronik Teknolojileri Proje Mühendisi
        Elektro-Optik Sistemler Donanım Tasarım Mühendisi
        Elektro-Optik Sistemler FPGA Tasarım Mühendisi
        Elektro-Optik Sistemler Gömülü Yazılım Mühendisi
        Elektro-Optik Sistemler Kontrol Mühendisi

        Elektro-Optik Sistemler Optomekanik Tasarım Mühendisi
        Elektro-Optik Sistemler Proje Mühendisi
        EMI/EMC Uyumluluk ve Test Mühendisi
        Emniyet ve Güvenilirlik Mühendisi
        Endüstri Mühendisi - Konfigürasyon ve Teslimat Yönetim Mühendisi
        Entegre Lojistik Destek Mühendisi
        ERP Mühendisi
        Finansal Raporlama Uzman Yardımcısı
        Fonksiyonel Test Teknisyeni
        Gimbal Kamera Operatör Eğitmeni
        Gömülü Linux Geliştirme Mühendisi
        Gömülü Yazılım Geliştirme Mühendisi
        Görüntü İşleme Yazılım Mühendisi
        Görüntüleme Sistemleri Yazılım Mühendisi
        Güç Sistemleri Geliştirme Mühendisi
        Güç Sistemleri Tasarım Mühendisi
        Hafif Platformlar Aerodinamik ve Uçuş Performansı Mühendisi
        Hafif Platformlar Donanım Tasarım Mühendisi
        Hafif Platformlar FPGA Tasarım Mühendisi
        Hafif Platformlar İtki Elektronik Sistemleri Geliştirme Mühendisi
        Hafif Platformlar Nesne Tabanlı Yazılım Mühendisi
        Hafif Platformlar Prototip Entegrasyon Teknisyeni
        Hafif Platformlar Yapay Zeka Mühendisi
        Harita Sistemleri Yazılım Mühendisi
        Hava Aracı Performans Analiz Mühendisi
        İdari İşler Sorumlusu
        İdari Satın Alma Uzmanı
        İHA Pilotu
        İnsan Kaynakları Yöneticisi
        İş Geliştirme Direktörü
        İtfaiye Personeli
        İtki Elektronik Sistemleri Geliştirme Mühendisi
        İtki ve Akışkan Sistemler Tasarım Mühendisi
        Kablaj Teknisyeni
        Kablaj Üretim Mühendisi
        Kablolama Sistem Geliştirme Mühendisi
        Kalite Kontrol Teknisyeni
        Kıdemli İşe Alım Uzmanı
        Kıdemli Yapısal Analiz Mühendisi
        Kompozit İmalat Mühendisi
        Kompozit İmalat Tasarım Mühendisi
        Kontrat Yönetimi Uzmanı
        Kontrol, Güdüm ve Seyrüsefer Geliştirme Mühendisi
        Kontrol Yüzeyleri Tasarim Mühendisi
        Kullanıcı Arayüzleri Geliştirme Yazılım Mühendisi
        Kurumsal İletişim Uzmanı
        Malzeme İhtiyaç Planlama Mühendisi
        Medya İlişkileri Uzman Yardımcısı
        Mekanik Analiz Mühendisi
        Mekanik Entegrasyon Takımhane Teknikeri
        Mekanik Sistemler Tasarım Mühendisi
        Metod Mühendisi
        Motor Aerodinamik Mühendisi
        Motor Test ve Kalibrasyon Mühendisi
        Motor ve Pervane Bakım Teknisyeni
        MRO Proje Mühendisi
        Muhasebe Uzmanı
        Mühendislik Değişiklik Yönetimi
        Nesne Tabanlı Yazılım Kalite Mühendisi
        Nesne Tabanlı Yazılım Mühendisi
        PCB Tasarım Uzmanı
        Otopilot ve Gömülü Yazılım Test Mühendisi
        Proje Mühendisi/Kıdemli Proje Mühendisi
        Proje Yöneticisi
        RF ve Mikrodalga Entegrasyon ve Test Mühendisi
        Saha Personeli (Elektronik / Aviyonik)
        Saha Personeli (Mekanik-Motor)
        Sayısal Tasarım Mühendisi
        Serim Teknisyeni
        Siber Güvenlik Uzmanı
        Silah Sistemleri Elektronik Mühendisi
        Silah Sistemleri Tasarım Mühendisi
        Sistem Mühendisi
        Takımhane Teknisyeni
        Tahribatsız Muayene Uzmanı
        Talaşlı İmalat Mühendisi
        Teknik Dokümantasyon Mühendisi
        Teknik Ressam
        Titreşim ve Akustik Test Mühendisi
        Trim Teknisyeni
        Uçuş Test Mühendisi
        Video Editörü
        Yapay Zeka Donanım Mühendisi
        Yapısal Montaj Teknisyeni
        Yazılım Mühendisi

        BAYKAR İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Söz konusu kurum tarafından başvurular internet üzerinden elektronik yöntemlerle alınacaktır. BAYKAR'ın internet adresinden iş başvurularına ulaşabilirsiniz.

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        Haberler Memur BAYKAR personel alımı duyuruldu! Yüksek maaşlı iş imkanı! KPSS'siz, ilkokul, ortaokul mezunu...
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