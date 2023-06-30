BAYKAR personel alımı duyuruldu! Yüksek maaşlı iş imkanı! KPSS'siz, ilkokul, ortaokul mezunu...

Adayların çalışma süreçleri itibariyle dinamik ve yoğun iş temposuna uyumlu olmaları gerekmektedir. Yapılacak olan teknik dökümantasyon onları anlayabilecek ve aktarabilecek seviyede İngilizce dil bilgisi istenmektedir.

MS Office programlarını etkin olarak kullanabiliyor olmak gereklidir. Tecrübeli veya tecrübesiz olarak herkes başvuru yapabilir. Fakat adayların vermiş olduğumuz başvuru şartlarını da yerine getirmiş olması gerekmektedir.